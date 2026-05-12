به گزارش خبرنگار مهر، امروز (سه‌شنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۵) محمد اله‌داد، مدیرعامل شرکت توانیر، در نشست خبری ویژه گرامیداشت روز روابط عمومی با شعار «پیشگامان ارتباطات، معماران اعتماد، راویان بی‌روایت» که با حضور عباس علی‌آبادی وزیر نیرو، الیاس حضرتی رییس شورای اطلاع‌رسانی دولت و کامبیز ناظریان مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ در محل این شرکت برگزار شد، از آغاز فراخوان «شهید سید ابراهیم نبوی» برای دریافت طرح‌ها و پیشنهادهای عملیاتی در زمینه کاهش مصرف برق خبر داد.

اله‌داد با تأکید بر نقش رسانه‌ها و فعالیت‌های اطلاع‌رسانی در مدیریت مصرف برق بیان کرد: در این فراخوان از روزنامه‌نگاران، فعالان رسانه‌ای، متخصصان ارتباطات و همچنین مردم دعوت شده است تا پیشنهادهای کاربردی خود را برای کاهش مصرف برق ارائه دهند.

وی ادامه داد: این فراخوان از امروز شروع شده و تا پایان اردیبهشت‌ماه فعال خواهد بود. علاقه‌مندان می‌توانند ایده‌ها و پیشنهادهای خود را به سرشماره ۳۰۰۰۶۱۲۱ ارسال کنند.

پیش‌بینی ۱۰۰ جایزه برای ایده‌های منتخب

مدیرعامل توانیر با اشاره به تدوین جوایز برای طرح‌های برتر اظهار داشت: در این فراخوان، ۱۰۰ جایزه ۱۰ میلیون تومانی به پیشنهادهایی که قابلیت اجرا در حوزه مدیریت مصرف برق داشته باشند، اهدا می‌شود.

همکاری سفیران مدیریت مصرف

او همچنین اعلام کرد که فرزندان شهید نبوی، علی و کوثر، به عنوان سفیران مدیریت مصرف در برنامه‌های فرهنگی و اطلاع‌رسانی مرتبط با مدیریت مصرف برق فعالیت خواهند کرد.

اله‌داد در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به تلاش‌های صنعت برق در شرایط دشوار، از جمله دوران جنگ، بر ضرورت مشارکت مردم و جایگاه مهم رسانه‌ها در ترویج فرهنگ مصرف صحیح برق تأکید کرد.