کشف محموله ۳۵ میلیاردی اقلام خوراکی غیرمجاز در کرمانشاه

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ فرامرز منصوری اظهار کرد: مأموران پلیس امنیت اقتصادی پس از دریافت گزارش‌هایی مبنی بر دپوی حجم زیادی از اقلام خوراکی قاچاق در شهر کرمانشاه، رسیدگی فوری به این موضوع را در دستور کار عملیاتی خود قرار دادند.

وی افزود: کارشناسان پلیس با انجام اقدامات دقیق اطلاعاتی و رصد مسیرهای احتمالی، موفق به شناسایی دقیق محل اختفای این محموله قاچاق شدند و پس از اخذ مجوز قضایی لازم، عملیات بازرسی آغاز گردید.

سرهنگ منصوری در تشریح کشفیات به دست آمده از بازرسی‌های صورت گرفته، بیان کرد: در این عملیات، مقدار قابل توجهی معادل چهار هزار و ۳۳۰ کیلوگرم انواع خشکبار، شامل گردو و بادام درختی، به همراه ۴۶۲ بسته کاپوچینو و ۹۵ بسته آدامس که به‌صورت غیرمجاز وارد شده بودند، ضبط شد.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی کرمانشاه در ادامه اعلام کرد: در جریان اجرای این مأموریت موفق به دستگیری یک نفر در رابطه با این پرونده قاچاق شدند و برای متهم پرونده‌ای تشکیل و تحویل مراجع قضایی گردید.

این مقام انتظامی در پایان با تأکید بر استمرار اقدامات اطلاعاتی، خاطرنشان ساخت: تحقیقات تکمیلی در خصوص این پرونده برای کشف ابعاد گسترده‌تر شبکه قاچاق کالا در استان ادامه داشته و نتایج آن متعاقباً اعلام خواهد شد.