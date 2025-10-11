کشف ۲۴ تن جو قاچاق در حومه کرمانشاه

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ فرزاد اکبری جانشین فرمانده انتظامی استان کرمانشاه اظهار داشت: در پی دریافت اخباری مبنی بر فعالیت باندی سازمان‌یافته در زمینه احتکار و قاچاق محصولات کشاورزی در حومه شهر کرمانشاه، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار پلیس امنیت اقتصادی قرار گرفت.

وی افزود: پس از انجام بررسی‌های میدانی و هماهنگی با مراجع قضائی، مأموران پلیس در قالب سه اکیپ عملیاتی به محل موردنظر اعزام شدند که در بازرسی از انبار مذکور، ۲۴ تن جو قاچاق کشف شد.

سرهنگ اکبری ارزش محموله کشف‌شده را بنا بر نظر کارشناسان ۷۰ میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: در این عملیات سه نفر از عوامل اصلی قاچاق شناسایی و دستگیر شدند.

جانشین فرمانده انتظامی استان کرمانشاه در پایان با تأکید بر تداوم برخورد قاطع پلیس با پدیده قاچاق، خاطرنشان کرد: متهمان پس از تشکیل پرونده، برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شدند.