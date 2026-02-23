اسلواکی: صادرات برق به اوکراین را متوقف کردیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری الجزیره، رابرت فیکو نخست‌ وزیر اسلواکی امروز دوشنبه اعلام کرد: تا زمانی که اوکراین اجازه ازسرگیری جریان نفت به ما را ندهد، ما تامین برق به این کشور را متوقف خواهیم کرد.

نخست‌ وزیر اسلواکی سپس اضافه کرد: از امروز، اگر اوکراین برای کمک به تثبیت شبکه انرژی خود به اسلواکی مراجعه کند، چنین کمکی دریافت نخواهد کرد.

این در حالیست که ویکتور اوربان، نخست وزیر مجارستان روز شنبه به اوکراین هشدار داده بود که اگر کی‌یف انتقال نفت روسیه از طریق خط لوله دروژبا را ازسر نگیرد، ممکن است تأمین برق اوکراین را متوقف کند.

نخست وزیر مجارستان در مصاحبه‌ ای که از شبکه‌ های تلویزیونی این کشور پخش شد، گفت: بخش قابل توجهی از برق، از مجارستان به اوکراین می‌آید و اگر ما تأمین آن را متوقف کنیم، می‌ تواند مشکل بزرگی ایجاد شود. اسلواکی‌ ها دیروز این موضوع را مطرح کردند و در صورت لزوم، ما هم این اقدام را انجام خواهیم داد.

همچنین رابرت فیکو، نخست‌ وزیر اسلواکی پیشتر گفته بود که در صورتی که ولودیمیر زلنسکی تا امروز دوشنبه انتقال نفت به اسلواکی را ازسر نگیرد، تأمین برق به اوکراین را متوقف خواهد کرد.