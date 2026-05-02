اسلواکی از رویکرد ایدئولوژیک اتحادیه اروپا در قبال روسیه انتقاد کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، رابرت فیکو، نخست وزیر اسلواکی از اتحادیه اروپا به دلیل گرایش‌های ایدئولوژیک این اتحادیه انتقاد و پیشنهاد برقراری روابط بین این اتحادیه و روسیه را مطرح کرد.

وی خاطرنشان کرد که اسلواکی به پیشبرد یک سیاست خارجی مستقل و گرایش به هر چهار گوشه جهان ادامه خواهد داد.

اسلواکی از جمله کشورهای اروپایی است که سیاست متوزانی را در رابطه با روسیه در پیش گرفته است. این کشور از جمله مخالفان ارائه وام به اوکراین و تسلیح این کشور برای جنگ با مسکو است.

روابط اتحادیه اروپا و روسیه از زمان شروع جنگ اوکراین به تیرگی گرایید. مسکو، بروکسل را مهمترین مانع برای به نتیجه رسیدن مذاکرات صلح اوکراین به میانجی گری آمریکا اعلام کرده است.