  1. بین الملل
  2. اروپا
۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۸:۱۹

اسلواکی از رویکرد ایدئولوژیک اتحادیه اروپا در قبال روسیه انتقاد کرد

نخست وزیر اسلواکی از رویکرد ایدئولوژیک اتحادیه اروپا در قبال روسیه انتقاد و خواستار بهبود روابط بروکسل و مسکو شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، رابرت فیکو، نخست وزیر اسلواکی از اتحادیه اروپا به دلیل گرایش‌های ایدئولوژیک این اتحادیه انتقاد و پیشنهاد برقراری روابط بین این اتحادیه و روسیه را مطرح کرد.

وی خاطرنشان کرد که اسلواکی به پیشبرد یک سیاست خارجی مستقل و گرایش به هر چهار گوشه جهان ادامه خواهد داد.

اسلواکی از جمله کشورهای اروپایی است که سیاست متوزانی را در رابطه با روسیه در پیش گرفته است. این کشور از جمله مخالفان ارائه وام به اوکراین و تسلیح این کشور برای جنگ با مسکو است.

روابط اتحادیه اروپا و روسیه از زمان شروع جنگ اوکراین به تیرگی گرایید. مسکو، بروکسل را مهمترین مانع برای به نتیجه رسیدن مذاکرات صلح اوکراین به میانجی گری آمریکا اعلام کرده است.

کد مطلب 6817187

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها