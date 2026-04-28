۸ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۸:۲۹

نماینده پارلمان اروپا: براتسلاوا دنبال بازنگری در روابط با بروکسل است

نماینده اسلواکی در پارلمان اروپا اعلام کرد که این کشور دنبال بازنگری در روابط خود با اتحادیه اروپا است.

به گزارش خبرگزاری مهر، لوبوش بلاها، نماینده اسلواکی در پارلمان اروپا به ریانووستی گفت: اسلواکی در حال بازنگری روابط خود با اتحادیه اروپاست زیرا برای بروکسل مسئله اوکراین اهمیت بیشتری نسبت به وضعیت کشورهای عضو این اتحادیه دارد.

وی همچنین تأکید کرد که در حال حاضر در اسلواکی نگاه‌ها به بروکسل انتقادی‌تر شده و از روند تحولات در اتحادیه اروپا نارضایتی وجود دارد.

اتحادیه اروپا اخیرا ارائه یک وام ۹۰ میلیارد یورویی به اوکراین را تصویب کرد. در حالی که تامین این وام بار مالی زیادی را بر دوش کشورهای عضو این اتحادیه می گذارد بررسی ها نشان می دهد که این وام فقط برای تامین مالی کی‌یف در سال جاری میلادی کافی است و این کشور در سال آینده نیازمند دریافت وام جدیدی از سوی این اتحادیه خواهد بود.

