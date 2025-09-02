۲ باند قاچاق چوب در گلوگاه و قائمشهر متلاشی شد

علی باقری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مأموران یگان حفاظت منابع طبیعی به همراه قرقبانان، طی یک عملیات میدانی در محدوده توسکاچشمه گلوگاه، فردی را در حین قطع و حمل چوب‌های جنگلی از گونه «کلهو» دستگیر کردند.

به گفته وی، پس از هماهنگی قضائی، متهم به دستگاه قضائی معرفی و خودرو و تجهیزات وی نیز ضبط شد.

وی ادامه داد: همچنین در جریان مأموریت دیگری، گزارشی مبنی بر قطع درختان در عرصه جنگلی روستای سیدابوصالح قائمشهر دریافت شد و نیروهای یگان حفاظت با پشتیبانی قرقبانان صنایع چوب و کاغذ و سرجنگلبان بیشه‌سر به منطقه اعزام شدند و چند متخلف باسابقه در حال انتقال محموله غیرمجاز شناسایی و دستگیر شدند.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران - ساری تصریح کرد: در این عملیات، دو دستگاه خودرو حامل چوب‌های جنگلی توقیف و برای تکمیل پرونده به اداره منابع طبیعی منتقل شد.

باقری با تأکید بر اینکه حفاظت از عرصه‌های جنگلی نیازمند همکاری مردمی است، خاطرنشان کرد: همشهریان می‌توانند در صورت مشاهده تخلفات مربوط به منابع طبیعی، موضوع را از طریق شماره‌های ۱۵۰۴ و ۱۳۹ به‌صورت شبانه‌روزی گزارش کنند.