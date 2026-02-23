به گزارش خبرنگار مهر، علیاصغر طهماسبی شامگاه دوشنبه با اشاره به وقفه طولانی در تکمیل ورزشگاه ۶ هزار نفری گرگان اظهار کرد: این طرح عمرانی نزدیک به ۱۵ سال بلاتکلیف مانده و همواره یکی از مطالبات اصلی جوانان و ورزشدوستان استان بوده است.
وی با بیان اینکه نبود سالن استاندارد، مشکلات متعددی برای ورزش حرفهای استان ایجاد کرده است، افزود: تیم بسکتبال گرگان که سابقه چندین دوره قهرمانی در لیگ برتر کشور و حضور در رقابتهای آسیایی را در کارنامه دارد، به دلیل کمبود زیرساخت مناسب ناچار بوده دیدارهای مهم خود را خارج از استان و در تهران برگزار کند؛ در حالی که برخورداری از میزبانی، یکی از مهمترین امتیازات هر تیم به شمار میرود.
استاندار گلستان ادامه داد: در جریان سفر اخیر مسعود پزشکیان به استان، مبلغ دو هزار میلیارد ریال برای تکمیل این مجموعه ورزشی در سال ۱۴۰۴ پیشبینی شد تا روند اجرایی پروژه شتاب گیرد و زمینه بهرهبرداری آن در کوتاهترین زمان ممکن فراهم شود.
طهماسبی با تأکید بر نقش ورزش در پویایی اجتماعی خاطرنشان کرد: توسعه زیرساختهای ورزشی، سرمایهگذاری برای آینده نسل جوان است و باید امکانات درخور شأن برای دختران و پسران استان فراهم شود.
وی همچنین به دستاوردهای سفر رئیسجمهور به گلستان اشاره کرد و گفت: در این سفر، علاوه بر اعتبارات ریالی، منابع قابل توجهی در قالب تسهیلات، سرمایهگذاری بخش خصوصی و اعتبارات ارزی برای طرحهای مختلف استان به تصویب رسید که میتواند شتاب تازهای به روند توسعه گلستان ببخشد.
