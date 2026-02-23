  1. استانها
  2. گلستان
۴ اسفند ۱۴۰۴، ۲۲:۵۳

گره ۱۵ ساله ورزشگاه ۶ هزار نفری گرگان باز می‌شود

گرگان-استاندار گلستان از اختصاص دو هزار میلیارد ریال برای تکمیل ورزشگاه ۶ هزار نفری بسکتبال گرگان در سال ۱۴۰۴ خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی‌اصغر طهماسبی شامگاه دوشنبه با اشاره به وقفه طولانی در تکمیل ورزشگاه ۶ هزار نفری گرگان اظهار کرد: این طرح عمرانی نزدیک به ۱۵ سال بلاتکلیف مانده و همواره یکی از مطالبات اصلی جوانان و ورزش‌دوستان استان بوده است.

وی با بیان اینکه نبود سالن استاندارد، مشکلات متعددی برای ورزش حرفه‌ای استان ایجاد کرده است، افزود: تیم بسکتبال گرگان که سابقه چندین دوره قهرمانی در لیگ برتر کشور و حضور در رقابت‌های آسیایی را در کارنامه دارد، به دلیل کمبود زیرساخت مناسب ناچار بوده دیدارهای مهم خود را خارج از استان و در تهران برگزار کند؛ در حالی که برخورداری از میزبانی، یکی از مهم‌ترین امتیازات هر تیم به شمار می‌رود.

استاندار گلستان ادامه داد: در جریان سفر اخیر مسعود پزشکیان به استان، مبلغ دو هزار میلیارد ریال برای تکمیل این مجموعه ورزشی در سال ۱۴۰۴ پیش‌بینی شد تا روند اجرایی پروژه شتاب گیرد و زمینه بهره‌برداری آن در کوتاه‌ترین زمان ممکن فراهم شود.

طهماسبی با تأکید بر نقش ورزش در پویایی اجتماعی خاطرنشان کرد: توسعه زیرساخت‌های ورزشی، سرمایه‌گذاری برای آینده نسل جوان است و باید امکانات درخور شأن برای دختران و پسران استان فراهم شود.

وی همچنین به دستاوردهای سفر رئیس‌جمهور به گلستان اشاره کرد و گفت: در این سفر، علاوه بر اعتبارات ریالی، منابع قابل توجهی در قالب تسهیلات، سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و اعتبارات ارزی برای طرح‌های مختلف استان به تصویب رسید که می‌تواند شتاب تازه‌ای به روند توسعه گلستان ببخشد.

کد خبر 6758042

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها