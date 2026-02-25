آیت‌الله غلامعلی صفایی بوشهری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آیه ۵۴ سوره المائده اظهار کرد: قرآن کتاب هدایت است که حقایق دنیا و فرادنیای انسان را تبیین می‌کند و نظام رفتاری و اخلاقی فرد و جامعه را برای دستیابی به سعادت دنیوی و نجات اخروی ترسیم می‌نماید.

وی با بیان اینکه یکی از سنت‌های الهی در مسیر عبودیت، مواجهه مؤمنان با سرزنش‌هاست، افزود: در طول تاریخ، پیامبران الهی و پیروان آنان همواره مورد طعن، تهمت و تمسخر قرار گرفته‌اند، اما این فشارها هرگز آنان را از مسیر حق بازنداشت.

امام جمعه بوشهر ادامه داد: امروز نیز هر فردی که بخواهد بر مدار حلال و حرام الهی زندگی کند یا هویت دینی و ملی خود را حفظ نماید، به‌ویژه در فضای رسانه‌ای و مجازی، با هجمه‌های سازمان‌یافته روبه‌رو می‌شود؛ اما ویژگی اهل ایمان این است که معیار رضایت الهی را ملاک قرار می‌دهند، نه قضاوت‌های سطحی و جهت‌دار دیگران.

وی استقامت و صلابت روحی را از شاخصه‌های اصلی مؤمنان دانست و تصریح کرد: اهل ایمان در عرصه‌های مختلف از جمله علم و فناوری، فرهنگ، اقتصاد، هنر، امنیت و حتی در زندگی شخصی و خانوادگی مجاهدت می‌کنند و اجازه نمی‌دهند ملامت‌ها آنان را از جهاد فی‌سبیل‌الله بازدارد.

آیت‌الله صفایی بوشهری خاطرنشان کرد: خداوند نسبت به تلاش‌های صادقانه بندگان خود آگاه است و رحمت واسعه الهی شامل حال کسانی می‌شود که با وجود فشارها، بر ایمان و دینداری خود پایدار می‌مانند. وی در پایان ابراز امیدواری کرد جامعه اسلامی با تقویت بنیان‌های معرفتی و شخصیتی خود، در مسیر ایمان و عبودیت با استقامت حرکت کند.