به گزارش خبرگزاری مهر، سد امیرکبیر (سد کرج) به‌عنوان نخستین سد چندمنظوره ایران در سال ۱۳۴۰ به بهره‌برداری رسید. از نظر میزان کم‌آبی، برای سد کرج که یکی از ۵ سد اصلی تأمین آب شرب استان تهران است، شرایطی پیش آمده که در طول ۶۴ سال عمر بهره‌برداری از این سد، بی‌سابقه بوده است.

این سد با سطح حوزه آبریزی به‌مساحت ۷۶۴ کیلومترمربع و با متوسط جریان آب سالانه به‌میزان ۴۷۲ میلیون مترمکعب در استان تهران و در فاصله ۶۳کیلومتری شمال‌غربی تهران و در کیلومتر ۲۳ جاده کرج ـ چالوس، در شمال شهرستان کرج قرار دارد.

برداشت از ظرفیت آب ذخیره‌شده سد کرج که در شروع زمستان به حجم ذخیره بی‌سابقه ۶ میلیون مترمکعبی رسیده بود؛ متوقف شد و خروجی آب با میزان ورودی لحظه‌ای آب به مخزن سد برابر شد، در واقع سهم سد کرج در تأمین آب تهران و البرز به حداقل رسید، این وضعیت تا اواخر بهمن‌ماه ادامه داشت تا اینکه با شروع آب شدن بخشی از ذخایر برفی تهران و افزایش ورودی آب به مخزن سد، هم‌اکنون حجم ذخیره آب در سد کرج به ۱۳ میلیون مترمکعب رسیده است.

با توجه به اینکه حجم مرده سد کرج حدود ۱۰ میلیون مترمکعب برآورد شده است، این سد بعد از دوماه، از تراز حجم مرده فراتر رفته و از زمره سدهای با حجم مرده تهران خارج شده است، با وجود این، در زمان حاضر تنها ۷ درصد ظرفیت مخزن سد کرج پُر و ۹۳ درصد این ظرفیت خالی است و همچنان امکان برداشت آب از بخش ذخایر آن با حجم بالا وجود ندارد.

در حالی میزان فعلی ذخیره سد کرج ۱۳ میلیون مترمکعب است که این رقم در روز مشابه سال قبل، ۱۹ میلیون مترمکعب و در آمار درازمدت به‌طور متوسط ۷۶ میلیون مترمکعب بوده است.