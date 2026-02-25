به گزارش خبرگزاری مهر، فرهاد فرخ‌منش اظهار کرد: بر اساس اعلام مسئولان سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی، هزار و ۷۰۰ تن میوه شب عید شامل هزار و ۲۰۰ تن پرتقال و ۵۰۰ تن سیب زرد برای تأمین نیاز بازار نوروزی استان آماده توزیع است.

معاون بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی افزود: با توجه به ذائقه مردم در سال‌های گذشته و استقبال بیشتر از سیب زرد نسبت‌به سیب قرمز، در تأمین ذخیره شب عید تمرکز بر سیب زرد بوده است. با این حال در صورت نیاز، احتمال تأمین مقدار محدودی سیب قرمز نیز در دستور بررسی قرار دارد.

به گفته وی عرضه میوه‌ها به‌صورت قیمت مصوب تنظیم بازار انجام خواهد شد و احتمال آغاز توزیع از اواسط اسفندماه ۱۴۰۴ وجود دارد.

فرخ‌منش با اشاره به نوع عرضه افزود: از کل میزان تأمین‌شده، هزار و ۴۰۰ تن میوه از طریق طرح عرضه مستقیم با قیمت کف میدان و ۳۰۰ تن در قالب طرح تنظیم بازار در سطح شهر عرضه خواهد شد.

معاون بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی کیفیت میوه‌های ذخیره‌شده را مطلوب و مورد رضایت مصرف‌کنندگان دانست و تأکید کرد: هیچ نگرانی از نظر تأمین یا توزیع میوه شب عید در سطح خراسان رضوی وجود ندارد.