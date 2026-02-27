به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با فرارسیدن نهمین روز از ماه ضیافت الهی، سؤال روز نهم مسابقه قرآنی «زندگی با آیه‌ها» در استان مازندران اعلام شد. این پویش با هدف ترویج مفاهیم قرآنی و تعمیق انس با کلام وحی در میان اقشار مختلف مردم در حال برگزاری است.

بر اساس اعلام برگزارکنندگان، سؤال روز نهم به مفهوم آیه ۱۷ سوره انفال با عبارت «وَما رَمَیْتَ إِذْ رَمَیْتَ وَلَکِنَّ اللَّهَ رَمی» اختصاص دارد و شرکت‌کنندگان باید گزینه صحیح را از میان پاسخ‌های ارائه‌شده انتخاب کنند.

گزینه‌های مطرح‌شده شامل موارد زیر است:

۱- قرآن چراغ راه زندگی ماست

۲- جهان آینه اعمال ماست

۳- کار، کار خدا بود

۴- کمک به فقرا و نیازمندان

علاقه‌مندان می‌توانند پاسخ صحیح را به سامانه پیامکی ۳۰۰۰۸۸۲۰ ارسال کنند. به قید قرعه، هر روز به تعدادی از شرکت‌کنندگان جوایزی اهدا خواهد شد.

همچنین شرکت در این پویش از طریق اپلیکیشن «زندگی با آیه‌ها» نیز امکان‌پذیر است و شرکت‌کنندگان می‌توانند علاوه بر حضور در مسابقه روزانه، از برنامه‌ها و جوایز پیش‌بینی‌شده بهره‌مند شوند.

این پویش فرهنگی تا پایان ماه مبارک رمضان ادامه دارد.

همچنین برندگان روز سوم ماه رمضان به شرح زیر اعلام شدند.