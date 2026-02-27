به گزارش خبرنگار مهر، مهدی صمیمیان صبح آدینه در بازدید میدانی فنی از فرودگاه شهدای سمنان درباره آخرین وضعیت این زیرساخت بیان کرد: علی‌رغم برخی نواقص فنی و زیرساختی از جمله تکمیل‌نشدن مخزن سوخت و برخی تأسیسات پشتیبان، با تلاش و هماهنگی‌های صورت‌گرفته، پروازهای زیارتی در مسیرهای مشهد مقدس و نجف اشرف برقرار خواهد شد و این روند در راستای خدمت‌رسانی به زائران استمرار خواهد داشت.

وی با تأکید بر ضرورت تسریع در تکمیل پروژه‌های در دست اجرا افزود: عملیات فنس‌کشی پیرامون فرودگاه به‌طور کامل انجام شده و اجرای جایگاه مخزن سوخت و واحد پخش نیز در بخش عمرانی با پیشرفت فیزیکی مناسب در حال انجام است.

فرماندار سمنان با اشاره به اقدامات فنی و تخصصی بیان کرد: نصب سیستم‌های الکتریکال و مکانیکال، به‌روزرسانی نقشه‌های فنی و انجام سندبلاست مخازن سوخت در دستور کار قرار دارد و پیش‌بینی می‌شود این بخش‌ها در آینده نزدیک تکمیل شود.

صمیمیان یکی از مهم‌ترین چالش‌های پیش‌رو را تأمین منابع مالی عنوان کرد و گفت: موضوع تخصیص اعتبارات مورد نیاز با پیگیری استاندار و نماینده مردم شهرستان در حال دنبال‌شدن است تا روند تکمیل پروژه با شتاب بیشتری ادامه یابد.

وی همچنین به پروژه‌های جانبی فرودگاه اشاره و تصریح کرد: تکمیل زیرساخت‌های ارتباطی، ساختمان سپاه، ساختمان نیروی انتظامی، محوطه‌سازی ترمینال جدید و سایر طرح‌های مرتبط، در مراحل مختلف اجرا و پیگیری قرار دارد.

فرماندار سمنان با اشاره به بازدید میدانی اخیر افزود: در پی هماهنگی‌های انجام‌شده، بازدید مشترک فنی با حضور استاندار سمنان به‌منظور پایش میدانی وضعیت پروژه‌ها انجام شد، این فرودگاه با وسعت ۳۶۸ هکتار و طول باند ۳۱۰۰ متر، از ظرفیت‌های مهم حمل‌ونقل هوایی در منطقه به‌شمار می‌رود.

صمیمیان ضمن اشاره به اینکه با توجه به پیگیری‌های صورت‌گرفته در زمینه اخذ مرز هوایی، فرودگاه سمنان در زمره فرودگاه‌های دارای قابلیت بین‌المللی قرار گرفته است، گفت: به‌منظور تسریع در تکمیل زیرساخت‌ها و رفع موانع موجود، جلسه‌ای تخصصی برگزار و تصمیمات راهبردی و اجرایی لازم برای بهره‌برداری کامل از ظرفیت‌های این مجموعه اتخاذ شده است.