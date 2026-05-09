به گزارش خبرنگار مهر، مهدی صمیمیان ظهر شنبه در آیین افتتاح متمرکز پروژه‌های راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای سمنان مهم‌ترین مطالبات شهرستان در حوزه راه و شهرسازی را تشریح کرد و بیان داشت: تعیین تکلیف مسیر آزادراه حرم تا حرم در محدوده سمنان، با توجه به ظرفیت‌های جنوب شهر و همچنین استقرار مرکز کنترل و مدیریت این آزادراه در مرکز استان، از مطالبات مهم شهرستان است.

وی همچنین بر تسریع در تکمیل پروژه‌های راهسازی و بهسازی محورهای مواصلاتی از جمله دو بانده‌سازی محور سمنان–دامغان، رفع نقاط حادثه‌خیز، تکمیل محور سمنان–فیروزکوه و تقویت ناوگان راهداری تأکید کرد.

فرماندار سمنان با اشاره به ظرفیت‌های فرودگاه بین‌المللی شهدای سمنان اظهار داشت: تکمیل زیرساخت‌ها و تجهیزات پشتیبانی فرودگاه از جمله تجهیزات هندلینگ، ساختمان‌های حفاظتی و انتظامی و زیرساخت‌های سوخت‌رسانی، از ضرورت‌های توسعه حمل‌ونقل هوایی در استان است.

صمیمیان در ادامه با اشاره به برخی کم‌توجهی‌ها در حوزه حمل‌ونقل هوایی افزود: با وجود اهمیت این فرودگاه، بخشی از اقدامات زیرساختی از جمله اجرای مخزن سوخت با حمایت شهرداری و شورای اسلامی شهر سمنان در حال انجام است و انتظار می‌رود شرکت‌های هواپیمایی نیز نقش فعال‌تری در این زمینه ایفا کنند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به حوزه حمل‌ونقل ریلی اشاره کرد و گفت: ایجاد پارک لجستیک سمنان، واگذاری زمین برای سرمایه‌گذاران، راه‌اندازی قطار محلی سمنان–تهران، ارتقای کیفیت قطار سمنان–مشهد و تعیین تکلیف ایستگاه متروکه گرداب، از مطالبات مهم شهرستان در این حوزه است.

فرماندار سمنان با اشاره به وضعیت بافت فرسوده شهر بیان کرد: حدود یک‌پنجم مساحت شهر سمنان را بافت فرسوده، تاریخی و قدیمی تشکیل می‌دهد و انتظار می‌رود اعتبارات بازآفرینی شهری برای اجرای پروژه‌های مرتبط در مرکز استان افزایش یابد.