مدارس فرسوده سمنان در انتظار بودجه؛ فرماندار خواستار اقدام فوری شد

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی صمیمیان ظهر چهارشنبه در جلسه بررسی اعتبارات و تعیین تکلیف پروژه‌های نیمه‌تمام سمنان در استانداری با تأکید بر اهمیت تأمین آب پایدار برای مردم مرکز استان، گفت: اجرای پروژه‌های مرتبط با تأمین منابع پایدار آب از اولویت‌های اساسی شهرستان است و باید با پیگیری مستمر و استفاده از تمامی ظرفیت‌های موجود به سرانجام برسد.

وی با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری از همه ظرفیت‌های تأمین منابع مالی اظهار کرد: در کنار اعتبارات استانی و شهرستانی، توجه ویژه به جذب اعتبارات ملی می‌تواند زمینه تسریع در اجرای پروژه‌های عمرانی و توسعه‌ای را فراهم کند و لازم است مدیران از تمامی ظرفیت‌های موجود در این حوزه بهره بگیرند.

فرماندار سمنان با اشاره به وضعیت مدارس مرکز استان خاطرنشان کرد: با توجه به تعداد قابل توجه مدارس نیازمند بازسازی و نوسازی در شهرستان سمنان و جایگاه مرکز استان، توجه ویژه به تأمین اعتبارات و اجرای پروژه‌های آموزشی ضروری است.

صمیمیان همچنین بر ضرورت تکمیل پروژه‌های عمرانی نیمه‌تمام تأکید کرد و افزود: مطالعه دقیق سند توسعه و پیگیری اجرای برنامه‌های پیش‌بینی‌شده در آن باید در دستور کار دستگاه‌های اجرایی قرار گیرد.

وی با اشاره به اهمیت جذب کامل اعتبارات شهرستان سمنان تصریح کرد: تحقق کامل اعتبارات مصوب، زمینه‌ساز شتاب‌بخشی به اجرای پروژه‌های عمرانی، اقتصادی و خدماتی خواهد بود و باید با برنامه‌ریزی و پیگیری مستمر، جذب حداکثری این منابع در دستور کار قرار گیرد.

فرماندار سمنان در ادامه به پروژه کریدور سمنان–معلمان اشاره کرد و افزود: پیگیری موضوعات مرتبط با فرآیندهای قانونی این پروژه، نقش مهمی در تسریع اجرای آن خواهد داشت و باید با جدیت دنبال شود.