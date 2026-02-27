به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شهرداری منطقه ۸ تهران؛ با همکاری شهرداری مناطق ۴ و ۸ و با هدف تقویت هویت دینی، تبیین مسئولیت‌پذیری اجتماعی و ثبت خاطره‌ای ماندگار از نخستین سال ورود به سن تکلیف آیین معنوی روزه‌اولی‌ها و جشن تکلیف فرشته‌ها برگزار و برنامه‌های فرهنگی و تربیتی پیش‌بینی‌شده این مراسم در فضایی منظم و معنوی اجرا و با استقبال گسترده دانش‌آموزان همراه شد.

این مراسم با حضور مدیران ارشد شهری و مدیران آموزش و پرورش دو منطقه و معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش شهر تهران همراه بود و بر استمرار برنامه‌های فرهنگی اثرگذار برای نسل نوجوان تأکید شد.

گفتنی است در این‌روز اجرای برنامه‌های متنوع فرهنگی و هنری از جمله اجرای گروه "محفل‌ها"، اجرای زنده توسط احسان مهدی، رضا هلالی، محمدرضا نوشه‌ور و محمد اسداللهی و همچنین همخوانی‌های آیینی گروه سرود "نجم‌الثاقب" بر غنای محتوایی مراسم افزود.