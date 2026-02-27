به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله لطف‌الله دژکام در خطبه اول نماز جمعه شیراز با توصیه همگان به تقوا و پرهیزکاری، به تبیین یکی از ویژگی‌های اهل تقوا در کلام امیرالمؤمنین(ع) پرداخت و گفت: انسان متقی به مرتبه‌ای از خداشناسی می‌رسد که عظمت پروردگار در جان او می‌نشیند و در نتیجه، هر آنچه غیر خداست در نگاهش کوچک می‌شود.

وی با اشاره به فرازی از نهج‌البلاغه «عَظُمَ الخالقُ فی أنفسهم فَصَغُرَ ما دونه فی أعینهم» ادامه داد: اگر کسی عظمت خدا را با قلب خود درک کند، حتی جلوه‌های بزرگ عالم و نعمت‌هایی همچون بهشت نیز در برابر عظمت الهی در نظرش کوچک خواهد بود. این مرتبه از معرفت، نیازمند ریاضت فکری و تهذیب قلبی است.

امام جمعه شیراز با اشاره به نهمین روز از ماه مبارک رمضان، آیه ۱۷ سوره قرآن (سوره سوره انفال) را به عنوان «درس زندگی» مطرح کرد و افزود: خداوند در این آیه درباره جنگ بدر می‌فرماید «فلم تقتلوهم و لکن الله قتلهم و ما رمیت اذ رمیت و لکن الله رمی»؛ یعنی شما نکشتید، بلکه خدا کشت و تو نینداختی آن‌گاه که انداختی، بلکه خدا انداخت.

آیت الله دژکام با بیان اینکه این آیه مربوط به واقعه جنگ بدر در ماه رمضان است، گفت: خداوند به مؤمنان می‌آموزد که پس از پیروزی، نگویند «ما کردیم»، بلکه دست قدرت الهی را در همه صحنه‌ها ببینند. اگر نگاه انسان صرفاً مادی باشد، دچار غرور می‌شود، اما نگاه الهی، پیروزی را از جانب خدا می‌داند.

وی با اشاره به روایتی درباره پرتاب مشت خاک از سوی پیامبر اکرم(ص) به سوی کفار در جنگ بدر ادامه داد: ظاهر کار از دست پیامبر(ص) صادر شد، اما اثرگذاری آن به اراده الهی بود و این همان معنای «و ما رمیت اذ رمیت» است.

اهمیت نمازهای مستحبی به‌ ویژه نافله شب در ماه رمضان

نماینده ولی فقیه در فارس در ادامه با نقل دیدگاه مرحوم ملا محسن فیض کاشانی، فهم عمیق این آیه را نیازمند درک قاعده «لا جبر و لا تفویض بل امر بین الامرین» دانست و افزود: نه جبر مطلق درست است و نه واگذاری کامل؛ بلکه حقیقتی میان این دو برقرار است که در این آیه جلوه ویژه‌ای دارد.

آیت الله دژکام همچنین با اشاره ای از مرحوم سید مصطفی خمینی گفت: انسان با تقرب از طریق نمازهای مستحبی به جایی می‌رسد که محبوب خدا می‌شود و طبق حدیث قدسی، خداوند گوش، چشم و دست او می‌شود؛ یعنی افعال او رنگ الهی می‌گیرد و در چنین مقامی است که کار بنده، کار خدا محسوب می‌شود.

نماینده ولی‌فقیه در فارس با تأکید بر اهمیت نمازهای مستحبی به‌ویژه نافله شب در ماه رمضان، تصریح کرد: تقرب به خدا از مسیر عبادت و بندگی، انسان را به مراتبی می‌رساند که دست او، دست خدا و نگاه او، نگاه الهی می‌شود.

حضرت خدیجه رکن اصلی پیشرفت نهضت نبوی بود

آیت‌الله لطف‌الله دژکام در خطبه دوم نماز جمعه شیراز با گرامیداشت مناسبت‌های مذهبی پیش‌رو و تبیین مهم‌ترین مسائل روز کشور، بر لزوم تقوا، همبستگی اجتماعی، حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و حفظ اقتدار ملی تأکید کرد.

وی با اشاره به سالروز وفات حضرت خدیجه کبری(س)، این بانوی بزرگ اسلام را از ارکان شکل‌گیری و پیشرفت نهضت نبوی دانست و گفت: فداکاری‌ها و ایثارگری‌های حضرت خدیجه(س) نقش تعیین‌کننده‌ای در گسترش اسلام داشته و یاد ایشان برای جامعه اسلامی درس‌آموز است.

امام جمعه شیراز همچنین با تبریک فرارسیدن میلاد امام حسن مجتبی(ع)، آن حضرت را «کریم اهل‌بیت(ع)» توصیف کرد و بر برگزاری باشکوه جشن‌های این مناسبت در سطح شهر تأکید نمود.

وی با اشاره به برگزاری جشن مرکزی شیراز در حرم مطهر حضرت سید علاءالدین حسین(ع)، از عموم مردم برای حضور در این مراسم دعوت کرد.

آیت‌الله دژکام در ادامه همچنین با اشاره به سنت پسندیده «نان صلواتی» در روز میلاد امام حسن(ع)، بر ضرورت هماهنگی و برنامه‌ریزی منظم برای اجرای این اقدام مردمی تأکید کرد و آن را زمینه‌ای برای تقویت همدلی اجتماعی دانست.

نماینده ولی فقیه در فارس در ادامه با اشاره به برنامه گلریزان برای آزادی زندانیان جرائم غیرعمد، از خیرین و متمکنان خواست در این اقدام خداپسندانه مشارکت کنند و افزود: بر اساس گزارش‌ها حدود ۷۰۰ زندانی جرائم غیرعمد در استان وجود دارد که با همراهی مردم می‌توان زمینه بازگشت آنان به آغوش خانواده را فراهم کرد.

مذاکره با آمریکا از موضع قدرت است

نماینده ولی‌فقیه در فارس در بخش دیگری از خطبه‌ها به موضوع مذاکرات غیرمستقیم اخیر ایران و آمریکا اشاره کرد و با تأکید بر اینکه این گفت‌وگوها به معنای عقب‌نشینی یا ضعف نیست، تصریح کرد: مذاکرات از موضع قدرت و در چارچوب تصمیمات عالی نظام انجام می‌شود و ملت ایران با اتکا به ایمان، وحدت و رهبری هوشمندانه، در برابر هرگونه تهدیدی مقتدرانه ایستاده است.

وی با بیان اینکه «قدرت ملی» متکی بر ایمان دینی، هوشیاری در برابر انحرافات فرهنگی، انسجام اجتماعی، مدیریت صحیح اقتصادی و آمادگی دفاعی است، خاطرنشان کرد: مقابله با اسراف در مصرف انرژی، تقویت کار جهادی در بدنه اجرایی کشور و حمایت از نیروهای مسلح از مؤلفه‌های مهم تقویت اقتدار ملی به شمار می‌رود.

آیت‌الله دژکام در پایان ضمن قدردانی از نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران بر ضرورت حفظ تقوا و توجه به توصیه‌های دینی در همه عرصه‌های فردی و اجتماعی تأکید کرد.