محمد قربانپور در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص آخرین وضعیت آب و هوای استان افزود: طبق هشدارهای نارنجی و زرد صادر شده در روزهای گذشته، از بعدازظهر دیروز شاهد آغاز بارش های متناوب باران و برف و وزش باد گاهی شدید در اغلب نقاط استان هستیم.

وی ادامه داد: صبح امروز جمعه ایستگاه های هواشناسی اشنویه با ۲۲.۰ پیرانشهر با ۲۰.۹ و شهری ارومیه با ۱۳.۲ میلی متر به ترتیب بیشترین میزان بارندگی ۲۴ ساعت گذشته را به خود اختصاص دادند و ارتفاع برف نیز از دو ایستگاه چالدران با ۱۴ و اشنویه با ۳ سانتی متر گزارش شد.

قربانپور افزود: طبق بررسی آخرین نقشه های پیش یابی، با ادامه فعالیت مرکز کم ارتفاع بسته شده بر روی استان در تراز میانی جو و نیز هم پوشانی زبانه کم فشار سطح زمین با آن و تزریق رطوبتی مناسب از دریاهای سیاه و مدیترانه، پیش بینی می شود این بارش های متناوب تا بعداز ظهر امروز جمعه ادامه داشته باشد.

مدیرکل هواشناسی آذربایجان غربی افزود: از امشب با کاهش تاوایی مثبت این الگوی بارشی، هر چند از میزان بارش ها و ابرناکی آسمان کاسته می شود، اما همچنان تا روز دوشنبه هفته آینده شاهد بارش خفیف و پراکنده ای در برخی نقاط استان خواهیم بود.

وی اضافه کرد: با توجه به هشدارهای صادر شده در اداره کل هواشناسی استان، در طی این مدت با آبگرفتگی معابر، سیلابی شدن رودخانه ها و مسیل ها، لغزندگی، مه گرفتگی، کاهش دید و کولاک برف در جاده های کوهستانی و احتمال خسارت وزش باد شدید بر سازه های نیمه کاره و سبک در سطح استان مواجه خواهیم بود.

قربانپور گفت: از نظر دمایی هم با فرافت هوای سرد در منطقه، طی امروز و امشب افت محسوس دمای هوا در اغلب نقاط استان پیش بینی می شود و برودت هوای ناشی از آن تا اواخر هفته آینده نیز تداوم خواهد داشت.



وی یادآور شد: در طی ۲۴ ساعت گذشته، ایستگاه های پلدشت با ۱۷.۱ و تخت سلیمان تکاب با ۴.۸- درجه سلسیوس به ترتیب گرم ترین و سردترین نقاط استان گزارش شدند و دمای ارومیه در طی این مدت دارای کمینه ۰.۵ و بیشینه ۱۳.۵بود.

مدیرکل هواشناسی آذربایجان غربی یادآور شد: پیش بینی می کنیم دمای ارومیه امروز در گرم ترین ساعات به ۶ و امشب نیز در سردترین ساعات به ۴ منفی درجه برسد.