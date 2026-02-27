https://mehrnews.com/x3bv2Y ۸ اسفند ۱۴۰۴، ۱۴:۱۹ کد مطلب 6761263 استانها آذربایجان غربی استانها آذربایجان غربی ۸ اسفند ۱۴۰۴، ۱۴:۱۹ چالدران امروز جمعه سفیدپوش شد ارومیه- در این فیلم تصاویری از بارش برف در شهرستان چالدران را امروز جمعه هشتم اسفند می بینید. دریافت 34 MB کد مطلب 6761263 کپی شد مطالب مرتبط بارش برف در محورهای غربی آذربایجانشرقی؛ تردد با زنجیر چرخ الزامی شد بارش برف در محور تبریز به ارومیه بارش برف و کاهش دمای هوای آذربایجان غربی تا هفته آینده ادامه دارد تصاویری از بارش برف در مناطق مختلف آذربایجان غربی برچسبها بارش برف آب و هوا اداره کل هواشناسی آذربایجان غربی
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