به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین علیرضا بی‌نیاز در خطبه‌های نماز جمعه با اشاره به تلاش دشمنان برای ایجاد ناآرامی در کشور گفت: دانشجویان، دانش‌آموزان و نوجوانان از اهداف اصلی جنگ روانی دشمن هستند و باید هوشیار باشند تا در زمین بدخواهان بازی نکنند.

او با بیان اینکه دوران دانشجویی زمان مطالبه‌گری و بیان دیدگاه‌ها در چارچوب قانون است، افزود: اعتراض قانونی حق افراد است، اما آشوب‌آفرینی و ایجاد ناامنی جرم محسوب می‌شود و باید بین این دو تفکیک قائل شد.

امام‌جمعه کیش با اشاره به تهدیدهای اخیر مقامات آمریکایی علیه جمهوری اسلامی ایران گفت: ملت ایران در ۴۷ سال گذشته نشان داده است با تهدید و فشار عقب‌نشینی نمی‌کن و جمهوری اسلامی ایران، اهل جنگ نیست، اما در دفاع از منافع و امنیت کشور قاطعانه عمل می‌کند.

حجت الاسلام و المسلمین علیرضا بی‌نیاز تأکید کرد: توان بازدارندگی، آمادگی نیروهای مسلح و اقتدار منطقه‌ای ایران موجب شده دشمنان در محاسبات خود دچار تردید شوند.

او با اشاره به سالروز وفات حضرت خدیجه (س)، این بانوی بزرگ اسلام را نمونه ایمان، فداکاری و حمایت از دین دانست و بر ضرورت تقویت تربیت دینی و معنوی در جامعه تأکید کرد.

امام‌جمعه کیش با اشاره به حقوق مصرف‌کنندگان و وضعیت بازار مسکن در کیش، خواستار نظارت جدی‌تر بر قیمت‌ها، کیفیت کالا و ساماندهی بازار اجاره‌بها شد و افزود: گرانی و کمبود مسکن برخی خانواده‌ها را با مشکل روبه‌رو کرده است و این موضوع نیازمند توجه و اقدام عملی مسئولان است.