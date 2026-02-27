به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام جواد غلامی در خطبه‌های نماز جمعه شیروان که در مصلای امام خامنه‌ای برگزار شد، اظهار کرد: با وجود آمادگی مردمی و نظامی، روحیه بالا، طرح‌های ابتکاری و سرعت عمل داخلی، دشمن جرأت حمله به کشور را ندارد و در صورت حمله پشیمان خواهد شد.

وی افزود: تمدن غربی در حال افول است و حیثیت نظامی آنان در جنگ با یمن خدشه‌دار شده است، بطوریکه با وجود ادعای ابرقدرت بودن از پس یک گروه شبه‌نظامی برنیامدند.

امام جمعه شیروان ادامه داد: جمهوری اسلامی قدرت ایمان را در منطقه زنده کرده و همین ایمان، نهال‌های جدیدی در منطقه ایجاد کرده که نه تنها در مقابل رژیم غاصب صهیونیستی، بلکه در مقابل آمریکا هم برآمده است.

حجت‌الاسلام غلامی در بخش دیگری از سخنان خود تصریح کرد: تیم مذاکره‌کننده فعلی با قدرت و صلابت پیش رفته و فراتر از سطح وزارت خارجه و با قوه عاقله نظام بدون دخالت تفکر جناحی تعیین تکلیف می‌شود.

وی افزود: به بهانه مذاکرات و احتمال جنگ نباید از ظرفیت‌های داخلی غفلت شود و مسئولان باید با نظارت بر بازار و رعایت حقوق مصرف‌کننده، عدالت و رضایت‌مندی که بزرگ‌ترین سرمایه نظام است را فراهم کنند.