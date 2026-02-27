به گزارش خبرنگار مهر، حبیب‌الله فرحزاد عقر جمعه در مسجد مقدس جمکران در سخنانی با توصیه به مداومت بر ذکر صلوات، این ذکر شریف را از برترین اذکار و کوتاه‌ترین راه‌های توسل به پیامبر اکرم (ص) و اهل‌بیت (ع) برشمرد.



وی با استناد به روایتی از امام صادق (ع) گفت: هرگاه نام پیامبر اکرم (ص) برده می‌شود، شایسته است مؤمنان فراوان صلوات بفرستند، چرا که به فرموده آن حضرت، با یک صلوات، رحمت الهی در میان هزار صف از ملائکه بر بنده نازل می‌شود.



استاد حوزه علمیه قم افزود: بر اساس این روایت، هنگامی که خداوند و فرشتگان بر بنده‌ای درود می‌فرستند، همه مخلوقات نیز به تبعیت از آنان برای او طلب رحمت می‌کنند و این نشان‌دهنده گستره اثرگذاری این ذکر در عالم هستی است.



وی در ادامه با اشاره به فرا رسیدن سالروز وفات حضرت خدیجه کبری (س) اظهار کرد: این بانوی بزرگ اسلام پیش از بعثت نیز به پاکدامنی و شرافت شهره بود و پس از ازدواج با پیامبر اکرم (ص) تمام ثروت و جایگاه اجتماعی خود را در راه حمایت از رسالت الهی هزینه کرد.



حجت الاسلام فرحزاد با بیان اینکه یکی از القاب حضرت خدیجه (س) مبارکه است، افزود: خیر و برکت در زندگی کسانی که به این بانوی بزرگوار توسل می‌جویند و برای ایشان خدمت و احسانی انجام می‌دهند، جلوه‌گر می‌شود و تجربه‌های فراوانی در این زمینه نقل شده است.



وی احسان، اطعام و انفاق به نیت حضرت خدیجه (س) را از اعمال پسندیده این ایام برشمرد و گفت: زنده نگه داشتن نام این بانوی بزرگ با نامگذاری فرزندان و انجام کارهای خیر به نام ایشان، مصداقی از تکریم مقام مادر امت اسلامی است.



این استاد حوزه علمیه در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به فضیلت روز جمعه اظهار کرد: جمعه سیدالایام و متعلق به حضرت ولی‌عصر (عج) است و بر اساس روایات، ولادت و ظهور آن حضرت در روز جمعه خواهد بود.



وی افزود: دعای اللهم ادخل علی اهل القبور السرور از دعاهای جامع و فراگیر است که مؤمنان در ماه مبارک رمضان بر آن مداومت دارند، چرا که دایره آن همه انسان‌ها را دربرمی‌گیرد و طلب خیر، گشایش و رفع گرفتاری برای عموم بندگان خداست.



حجت الاسلام فرحزاد با اشاره به گستره مفاهیم این دعا گفت: در این مناجات، بی‌نیازی فقرا، شفای بیماران، آزادی اسیران و ادای دین بدهکاران از خداوند درخواست می‌شود و به تعبیر برخی بزرگان، تحقق کامل این مضامین در عصر ظهور امام زمان (عج) جلوه‌گر خواهد شد.



وی در ادامه با تأکید بر اهمیت اطعام و مهمان‌نوازی اظهار کرد: در روایات، افطاری دادن از اعمالی دانسته شده که ثواب فراوانی دارد و حتی از برخی عبادات فردی برتر معرفی شده است، چرا که علاوه بر بُعد معنوی، آثار اجتماعی و همبستگی در جامعه ایجاد می‌کند.



استاد حوزه علمیه قم با نقل حکایاتی از سیره حضرت ابراهیم (ع) و امیرالمؤمنین (ع) افزود: پذیرایی از مهمان و دستگیری از نیازمندان، سنتی الهی است و بی‌تفاوتی نسبت به گرسنگان و محرومان با روح تعالیم اسلامی سازگار نیست.



وی گفت: جامعه اسلامی نباید اجازه دهد در میان خویشان و همسایگان، کسی از تأمین نان شب خود عاجز باشد و هرکس به اندازه توان خویش در این عرصه مسئولیت دارد.



فرحزاد با اشاره به ضرورت توجه به بیماران و گرفتاران افزود: بسیاری از مشکلات و گرفتاری‌های اجتماعی نتیجه فاصله گرفتن از معنویت و غفلت از ارزش‌های دینی است و بازگشت به فرهنگ احسان و دعا می‌تواند زمینه‌ساز کاهش آسیب‌ها باشد.



وی همچنین با توصیه به توسل به حضرت ابوالفضل العباس (ع) اظهار کرد: توسل صادقانه به اهل‌بیت (ع) در رفع مشکلات و گرفتاری‌ها اثرگذار است و در طول تاریخ نمونه‌های متعددی از کرامات و گره‌گشایی‌ها نقل شده است.



استاد حوزه علمیه قم در پایان با دعا برای تعجیل در فرج امام عصر (عج) گفت: انتظار حقیقی با اصلاح رفتار فردی و اجتماعی، اهتمام به انفاق و احسان و تقویت پیوند با اهل‌بیت (ع) معنا پیدا می‌کند و جامعه‌ای که به این آموزه‌ها عمل کند، از برکات الهی بهره‌مند خواهد شد.