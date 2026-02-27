مسعود قلعه‌سفیدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: امسال نیز مانند سال گذشته تمرکز ما بر پویش نه به تصادفات ۴۰۵ است و متأسفانه همچنان شاهد حوادث ناگوار در سطح کشور و استان هستیم که ضرورت توجه جدی‌تر به مقوله پیشگیری را دوچندان می‌کند.

وی افزود: هدف‌گذاری ما این است که با هماهنگی و همکاری سایر نهادهای ذی‌ربط، بتوانیم آمار فوتی‌ها و مصدومان ناشی از تصادفات را کاهش دهیم و اقدامات پیشگیرانه را به صورت جدی‌تری دنبال کنیم.

رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه تصریح کرد: کمیته‌های مرتبط با طرح سلامت نوروزی با نظارت بر مراکز تهیه و توزیع غذا، کیفیت آب آشامیدنی، بهداشت محیط، تأمین تجهیزات پزشکی و دارو فعال شده‌اند و معرفی داروخانه‌های فعال و شبانه‌روزی در تعطیلات نوروزی نیز برای ارائه خدمات بهتر به مهمانان در دستور کار قرار دارد.

قلعه‌سفیدی بیان کرد: در حوزه اورژانس پیش‌بیمارستانی و فوریت‌های پزشکی نیز امسال با افزایش پایگاه‌های نوروزی تلاش کرده‌ایم پوشش امدادی بهتری برای مسافران و شهروندان فراهم شود تا در صورت بروز حادثه، خدمات در کوتاه‌ترین زمان ممکن ارائه شود.

وی ادامه داد: در تعطیلات نوروز امسال چهار پایگاه و استقرار جدید به مجموعه پایگاه‌های استان اضافه شده که این پایگاه‌ها در ورودی قصرشیرین، بن‌چله روانسر، سه‌راهی نهاوند و ورودی کرمانشاه مستقر شده‌اند تا زمان رسیدن بر بالین مصدومان به حداقل برسد.

رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه خاطرنشان کرد: تلاش ما بر این است که در کمترین زمان و با کمترین مسافت ممکن، در خدمت هم‌استانی‌ها و مسافران نوروزی باشیم و پاسخگویی سریع و مؤثر به مأموریت‌ها را تضمین کنیم.

قلعه‌سفیدی با اشاره به ظرفیت‌های فعلی اورژانس استان اظهار داشت: هم‌اکنون اورژانس پیش‌بیمارستانی و فوریت‌های پزشکی استان دارای ۴۰ پایگاه شهری، ۵۴ پایگاه جاده‌ای و یک پایگاه هوایی فعال است که در ایام نوروز با آمادگی کامل در خدمت مردم خواهند بود.

وی در پایان از صدا و سیما و فعالان رسانه‌ای استان دعوت کرد با اطلاع‌رسانی به‌موقع، آموزش عمومی و انعکاس دقیق هشدارهای ایمنی، مجموعه سلامت استان را در ارائه بهتر خدمات به مسافران نوروزی و کاهش حوادث جاده‌ای یاری کنند.