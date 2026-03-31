احمد اسماعیل‌زاده، مدیرکل دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر به ارائه توصیه‌های تغذیه‌ای برای مردم در شرایط کنونی کشور پرداخت.

وی با اشاره به اهمیت مدیریت مصرف مواد غذایی در شرایط فعلی، از هموطنان خواست تا از هرگونه ازدحام و خرید بی‌رویه در فروشگاه‌ها خودداری کنند. اسماعیل‌زاده تأکید کرد: «هموطنان عزیز مواد غذایی مورد نیاز خود را به اندازه نیاز روزانه خریداری کنند. خریدهای زیاد و بیش از نیاز، موجب کاهش دسترسی سایر افراد به مواد غذایی شده و برای کشور مشکل ایجاد خواهد کرد.»

مدیرکل دفتر بهبود تغذیه جامعه با اعلام این که خوشبختانه تمامی دست‌اندرکاران کشور پای کار هستند و تأمین مواد غذایی در حالت عادی قرار دارد، از مردم خواست تا از خرید بیش از حد مواد غذایی اکیداً خودداری کنند.

توصیه به تهیه مواد غذایی آماده برای شرایط اضطراری

اسماعیل‌زاده در بخش دیگری از سخنان خود به مردم توصیه کرد که برخی مواد غذایی را به‌عنوان ذخیره و آماده به‌کار در منزل داشته باشند: «مواد غذاییای که همیشه دم دست است مانند انواع خشکبار، انواع کنسروها از جمله کنسرو لوبیا و کنسرو تن ماهی را در منزل داشته باشید. منظور این نیست که حتماً از آنها استفاده کنید، بلکه در دسترس باشند تا در صورت بروز شرایط اضطراری، بتوانید نیازهای مغذی خود را تأمین کنید.

مدیریت کالری دریافتی و پیشگیری از پرخوری

وی با اشاره به کاهش تحرک افراد در خانه به دلیل شرایط پیش‌آمده، بر لزوم توجه به میزان کالری دریافتی تأکید کرد و گفت: در این شرایط که فعالیت و تحرک کاهش یافته، افراد باید حواسشان به مقدار کلی کالری دریافتی باشد و در مصرف مواد غذایی شیرین و چرب زیاده‌روی نکنند تا دچار اضافه‌وزن نشوند. امیدواریم این شرایط هرچه زودتر به سرانجام برسد و مردم بتوانند تحرک و فعالیت‌های روزمره خود را داشته باشند.

هشدار درباره ایمنی مواد غذایی در سفرها و بین‌راهی

مدیرکل دفتر بهبود تغذیه وزارت بهداشت با توجه به سفرهای احتمالی برخی هموطنان در این ایام، نسبت به مصرف مواد غذایی ناسالم در بین‌راه هشدار داد: بسیاری از عزیزان در این شرایط به جاده‌ها و مسافرت‌ها می‌روند، حتماً دقت کنند که از سلامت مواد غذایی مصرفی در بین راه اطمینان حاصل نمایند تا آلودگی‌های غذایی گرفتاری‌هایشان را بیشتر نکند. از مصرف سالاد در رستوران‌های بین‌راهی جداً خودداری کنند و ترجیحاً از غذاهای تازه‌پخته استفاده کنید.