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۱۰ اسفند ۱۴۰۴، ۸:۱۹

اجتماع مردم ایلام در فراغ امام امت برگزار شد

اجتماع مردم ایلام در فراغ امام امت برگزار شد

ایلام - اجتماع مردم ایلام در فراغ امام امت در میدان ۲۲ بهمن برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر،در پی شهادت مظلومانه ولی امر مسلمین جهان حضرت آیت‌الله العظمی امام خامنه‌ای رضوان‌الله تعالی علیه، اجتماع باشکوه و خودجوش مردم مؤمن و وفادار ایلام صبح امروز در میدان ۲۲ بهمن این شهر برگزار شد.

اقشار مختلف مردم از پیر و جوان، زن و مرد، خانواده‌های معظم شهدا، ایثارگران، روحانیون، بسیجیان و مسئولان دستگاه‌های اجرایی استان با حضور گسترده و چشمانی اشک‌بار، یاد و نام رهبر کبیر انقلاب اسلامی را گرامی داشتند.

شرکت‌کنندگان در این اجتماع عظیم، ضمن قرائت فاتحه و دعا برای روح بلند امام امت، با سردادن شعارهای ولایی، پیمان خود را با آرمان‌های آن رهبر شهید و مسیر نورانی ولایت و مقاومت تجدید کردند.

اجتماع مردم ایلام در فراغ امام امت برگزار شد

اجتماع مردم ایلام در فراغ امام امت برگزار شد

اجتماع مردم ایلام در فراغ امام امت برگزار شد

کد مطلب 6762432

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