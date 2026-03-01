اجتماع مردم ایلام در فراغ امام امت برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر،در پی شهادت مظلومانه ولی امر مسلمین جهان حضرت آیت‌الله العظمی امام خامنه‌ای رضوان‌الله تعالی علیه، اجتماع باشکوه و خودجوش مردم مؤمن و وفادار ایلام صبح امروز در میدان ۲۲ بهمن این شهر برگزار شد.

اقشار مختلف مردم از پیر و جوان، زن و مرد، خانواده‌های معظم شهدا، ایثارگران، روحانیون، بسیجیان و مسئولان دستگاه‌های اجرایی استان با حضور گسترده و چشمانی اشک‌بار، یاد و نام رهبر کبیر انقلاب اسلامی را گرامی داشتند.

شرکت‌کنندگان در این اجتماع عظیم، ضمن قرائت فاتحه و دعا برای روح بلند امام امت، با سردادن شعارهای ولایی، پیمان خود را با آرمان‌های آن رهبر شهید و مسیر نورانی ولایت و مقاومت تجدید کردند.