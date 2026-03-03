به گزارش خبرگزاری مهر، محمد اکمل خان، مدیرعامل رایت ناو مدیای پاکستان (Right Now Media)، با ارسال پیامی به مدیرعامل گروه رسانه‌ای مهر، شهادت رهبر معظم انقلاب اسلامی را تسلیت گفت.

در این پیام آمده است:

«برادر محمدمهدی رحمتی،

ما اعضای تیم رایت ناو مدیا عمیق‌ترین تسلیت‌های خود را به مناسبت فقدان اندوه‌بار رهبر معظم، آیت‌الله علی خامنه‌ای، ابراز می‌کنیم؛ فقدانی که در پی حملات اخیر آمریکا و اسرائیل رخ داد و موجی از شوک و اندوه را در سراسر جهان اسلام و فراتر از آن برانگیخته است. رهبری چندین دهه‌ای ایشان و تأثیر عمیقشان بر تحولات منطقه‌ای و جهانی، دوره‌ای را رقم زده است که در تاریخ به یادگار خواهد ماند.

در این لحظه اندوهناک، ما در سوگ شخصیتی در کنار شما ایستاده‌ایم که تأثیر او بسیار فراتر از مرزها گسترش یافته بود. از درگاه خداوند متعال برای پیروان ایشان، مردم ایران و همه کسانی که با احترام و تحسین به میراث او می‌نگرند، صبر و استقامت مسئلت داریم».

مدیرعامل رایت ناو مدیای پاکستان در پایان این پیام، ضمن ابراز همدردی با مردم ایران، برای آنان صبر و آرامش آرزو کرد.