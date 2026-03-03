به گزارش خبرنگار مهر، حمید رضا عادل صبح سه شنبه در بازدید از ایستگاه پرورش شتر طرود شاهرود از انتقال چهار نفر شتر دو کوهانه خالص به این منطقه خبر داد و اظهار داشت: این تعداد از محل مرکز اصلاح نژاد دام کشور تامین شده است.

وی با تاکید بر اینکه کار انتقال به خوبی انجام گرفته است، ادامه داد: رویکرد این طرح افزایش تولید گوشت و بهبود بهره وری اقتصادی است.

معاون بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی استان سمنان با اشاره به اینکه برنامه بر اجرای عملیات آمیخته گری با شعرهای تک کوهانه است، ابراز داشت: اقدام راهبری این طرح حفظ ذخایر ژنتیکی است.

عادل به ارتقای تولیدی صنعت شتر داری استان تاکید کرد و افزود: با انجام این برنامه ها می کوشیم تا بستر ورود فعالیت های دانش بنیان به صنعت شترداری فراهم شود.

وی حفظ جمعیت شترهای دو کوهانه کشور را سرمایه ملی دانست و اضافه کرد: بهره گیری از فناوری های نوین دامپروری از جمله پروژه های انتقال جنین و انجماد اسپرم از اولویت ها در ایستگاه طرود است.