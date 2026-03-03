آیت الله علی معلمی در گفت وگو با خبرنگار مهر با بیان این که انتخاب رهبر جدید کشور با رعایت موازین دینی و بدون دخالت سیاسی انجام می‌شود، گفت: شجاعت، درایت و تقوا را سرلوحه است.

وی افزود: اعضای مجلس خبرگان سوگند خورده‌اند که در انتخاب رهبر، تحت تأثیر سلایق شخصی، سیاسی یا حزبی قرار نگیرند و صرفاً براساس تشخیص دینی و موازین اسلامی رأی دهند.

آیت‌الله معلمی ویژگی‌های رهبر آینده را چنین توصیف کرد: باید فقیهی عادل، خویشتن‌دار، دارای شجاعت و درایت کافی، شجاع در برابر دشمن، دور از هوای نفس و متعهد به مصالح و خیر عمومی جامعه باشد.

به گفته او، رهبر باید همانند امام راحل و رهبر شهید، با رعایت عدالت و تقوا، تصمیمات خود را بر اساس خیر جمعی اتخاذ کند.

عضو مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه حضور گسترده مردم در مراسم‌های مذهبی و سوگواری پس از حوادث تلخ نشانه پایبندی به دین و بیداری جامعه است، تأکید کرد خداوند هیچ‌گاه امت مؤمن را تنها نمی‌گذارد و خلف صالح جایگزین رهبران پیشین خواهد شد.

وی با اشاره به حادثه تلخ شهادت شهید بهشتی و ۷۲ تن از یاران انقلاب افزود: امام راحل فرمودند بکشید ما را مردم ما بیدارتر می‌شوند و این نگاه حکیمانه نشان‌دهنده بصیرت رهبر انقلاب و اهمیت استواری مردم در برابر ظلم است.

آیت‌الله معلمی ویژگی رهبر و امت مؤمن را چنین توصیف کرد: رهبر باید شجاع، حکیم، عادل و دور از هوای نفس باشد و مردم نیز با حضور خود در مسیر حق، نشان دهند که استوار و پایبند به آموزه‌های دینی هستند.

وی تصریح کرد: تا زمانی که اهل ایمان در پای دین خود استوار باشند، خداوند جامعه مؤمنان را تنها نمی‌گذارد و خلف صالح جایگزین رهبران پیشین خواهد شد.

عضو خبرگان رهبری درباره ارزش حضور مردم در مراسم‌های مذهبی ادامه داد: قدم‌های استوار شما در مسیر حق هرگز لغزش ندارد و اجر حضور و پایداری شما نزد خداوند مضاعف خواهد بود

آیت‌الله معلمی تاکید کرد: حضور مردم در راه حق موجب تقویت مسیر هدایت و الگویی برای نسل‌های آینده است.

وی با تأکید بر نقش مردم در موفقیت نظام، گفت: تجربه تاریخی نشان داده است که حضور آگاهانه و پایدار جامعه، عامل اصلی حفظ انقلاب و موفقیت رهبران است. تا زمانی که مردم آمادگی و ظرفیت داشته باشند، لطف الهی شامل کشور خواهد بود.

عضو خبرگان رهبری همچنین یادآور شد: بعد از فقدان رهبر معظم انقلاب، مردم سراسر کشور به صورت خودجوش تجمعات گسترده‌ای برگزار کردند که نشان‌دهنده پشتیبانی و همبستگی عمومی با مسیر انقلاب بود.

آیت‌الله معلمی در پایان خاطرنشان کرد: مجلس خبرگان با اتکا به اصول دینی و قانونی، فرایند انتخاب رهبر آینده را با دقت و سرعت انجام خواهد داد و این انتخاب به دور از هرگونه نفوذ سیاسی و حزبی خواهد بود.