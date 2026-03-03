محمدعلی احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص برگزاری مراسم تشییع شهدای تجاوز آمریکایی - صهیونیستی در اصفهان اظهار کرد: این آئین ساعت ۸:۳۰ صبح پنجشنبه ۱۴ اسفندماه برگزار خواهد شد.
وی تصریح کرد: جزئیات تکمیلی این مراسم متعاقبا اطلاع رسانی خواهد شد.
اصفهان - فرماندار اصفهان گفت: آیین تشییع پیکر مطهر شهدای تجاوز آمریکایی - صهیونیستی ساعت ۸:۳۰ صبح پنجشنبه در اصفهان برگزار میشود.
محمدعلی احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص برگزاری مراسم تشییع شهدای تجاوز آمریکایی - صهیونیستی در اصفهان اظهار کرد: این آئین ساعت ۸:۳۰ صبح پنجشنبه ۱۴ اسفندماه برگزار خواهد شد.
وی تصریح کرد: جزئیات تکمیلی این مراسم متعاقبا اطلاع رسانی خواهد شد.
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