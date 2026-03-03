به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، تأکید کرد که «کشورش منابع خود را برای جلوگیری از خونریزی بیشتر در منطقه و پیش از آنکه خصومت‌های جدیدی بین ملت‌های برادر ایجاد شود، بسیج می‌کند».

اردوغان این سخنان را امروز سه‌شنبه در مراسمی در مجتمع ریاست جمهوری ترکیه در آنکارا بیان کرد و افزود که «آنکارا با قاطعیت تلاش‌های خود را برای برقراری صلح و ثبات در زمانی که کشورهای منطقه تحولات سریعی را تجربه می‌کنند، دنبال می‌کند».

وی خاطرشان کرد: «ما از طریق دیپلماسی مبتنی بر صلح خود تلاش‌های فشرده‌ای را برای یافتن راه‌حل‌های عادلانه و منصفانه برای مشکلات از طریق گفتگو و مذاکره انجام می‌دهیم.»

رئیس جمهور ترکیه همچنین گفت: ایران به تحریک صهیونیسم و اسرائیل مورد حمله قرار گرفته و همچنان مورد حمله قرار می‌گیرد.