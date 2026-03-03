به گزارش خبرنگار مهر، اداره کل هواشناسی استان کرمان ظهر سه شنبه در اطلاعیه ای اعلام کرد: طبق بررسی آخرین نقشه های پیش یابی هواشناسی و پیرو هشدار های زرد شماره ۴۹ و ۵۰، امروز سه شنبه و فردا در نیمه غربی و مناطق جنوب شرقی با تداوم وزش باد شدید خیزش گرد و خاک، افزایش غلظت غبار، کاهش کیفیت هوا، احتمال وقوع طوفان شن و اختلال تردد در محورهای مواصلاتی استان کرمان پیش بینی می شود.

همچنین تا صبح پنج شنبه با فعالیت سامانه بارشی در سطح استان کرمان شاهد ناپایداری های جوی به صورت رگبار باران، بارش برف در ارتفاعات، در مناطق مستعد بارش تگرگ و وزش تند بادهای لحظه ای خواهیم بود.

بر اساس این اطلاعیه بیشینه بارش ها طی روزهای سه شنبه و چهارشنبه در نیمه شمالی، مناطق مرکزی و جنوب غربی برآورد می شود، لذا آبگرفتگی معابر، جاری شدن رواناب، سیلابی شدن مسیل ها و طغیان رودخانه های فصلی در این مناطق محتمل می باشد.