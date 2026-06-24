جاده چالوس دوطرفه شد؛ ترافیک نیمه سنگین در راه ها

علی صادقی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین وضعیت ترافیکی محورهای مواصلاتی مازندران اظهار کرد: محدودیت ترافیکی اعمال شده در مسیر شمال به جنوب محور کندوان و آزادراه تهران - شمال رفع شده و در حال حاضر تردد در این مسیرها به صورت دوطرفه جریان دارد.

وی افزود: ترافیک در محور کندوان در برخی محدوده‌ها نیمه‌سنگین تا سنگین گزارش شده است.

سرپرست مرکز مدیریت راه‌های مازندران با بیان اینکه تردد در محور هراز نیز در هر دو مسیر رفت و برگشت برقرار است، تصریح کرد: در محدوده تونل چلاو و منطقه گزنک، ترافیک به صورت مقطعی نیمه‌سنگین تا سنگین مشاهده می‌شود.

صادقی وضعیت تردد در محورهای سوادکوه و کیاسر را عادی و روان اعلام کرد و گفت: در حال حاضر هیچ‌گونه مداخله خاص، انسداد یا حادثه مؤثر بر تردد در محورهای اصلی استان گزارش نشده است.

وی از رانندگان خواست ضمن رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، با توجه به حجم بالای تردد در برخی محورهای کوهستانی، سفر خود را با مدیریت زمان و احتیاط بیشتری انجام دهند.