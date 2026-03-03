حسین سجادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی حملات ددمنشانه دشمن صهیونیستی و آمریکای جنایتکار به ایران اسلامی و در حمله به کلانتری ۱۰۴ عباس آباد تهران سرهنگ دوم هادی جعفری به درجه رفیع شهادت نائل شد.

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران قوچان افزود: مراسم تشییع و تدفین این شهید وطن فردا ساعت ۹ صبح با حضور مردم شهید پرور قوچان همچون سنوات گذشته از مقابل بیمارستان شهدا برگزار و تا میدان امام خمینی (ره) ادامه خواهد داشت.

وی تصریح کرد: پس از تشییع، در میدان امام خمینی نماز بر پیکر این شهید والا مقام خوانده می شود.

سجادی با اشاره به اینکه تا به این لحظه خانواده شهید هادی جعفری مکان تدفین را اطلاع نداده اند،گفت: بر اساس تصمیم خانواده شهید مکان تدفین در روستای کچلانلو محل تولد شهید هادی جعفری خواهد بود و یا در گلزار شهدای شهرستان به خاک سپرده می‌شود که متعاقبا اعلام خواهد شد.