به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام جواد طاهری ظهر سه شنبه در مراسم تشییع سرباز ولایت پیکر سرگرد شهید مجید مرادپور از پرسنل منطقه پدافند هوایی شمال شرق امام رضا(ع) که با حضور پرشور مردم برگزار شد اظهار کرد: راهی که پایان آن شهادت باشد افتخار است و ملتی که شهادت برایش پیروزی است شکست ناپذیر است.

امام جمعه کاشمر با اعلام اینکه ما به شهدامان افتخار می کنیم افزود: با توجه به اینکه کشته های آنها برایشان بی ارزش است اما برای ما شهدایمان آغاز زندگی برزخی و زندگی پرشور و پرجاذبه است.

وی با بیان اینکه مرگ برای ما تفسیر روشنی دارد، خاطرنشان کرد: اگر پیروز شویم یا شهید هر دو برای ما پیروزی است؛ ما برای همیشه ایستاده ایم و حرکتی را آغاز کرده ایم که پایانش ظهور امام زمان(عج) خواهد بود.

طاهری با اشاره به اینکه این راه را به همان سبکی که امام شهیدمان به ما آموختند ادامه خواهیم داد، افزود: این آرمان نجات دهنده کل بشر است، این شهدا با خون خودشان خط بطلانی بر اندیشه شرک آلود و کفر آلود می زنند.

امام جمعه کاشمر با اعلام اینکه شهدا پای کار مکتب امام حسین(ع) و مکتب امام خمینی(ره) ایستاده اند، بیان کرد: این حضور باشکوه مردم در ماه رمضان و شرایط سخت اقتصادی نشان داد که تا خدا را داریم راه باز است.

وی بیان کرد: رزمندگان اسلام در مبارزه با اسرائیل و آمریکا با قدرت وارد شدند و ما نیز اعلام می کنیم اتحادمان را حفظ و گرسنگی را تحمل می کنیم اما تا اسرائیل نابود نشده است از این جنگ برنگردید و عقب نشینی نکنید.

گفتنی است؛ این مراسم که با حضور اقشار مختلف همراه بود پس از مراسم پیکر پاک این شهید در زادگاهش دهستان بزرگ رزق آباد آرام گرفت.