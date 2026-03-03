به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) دانشگاه علوم پزشکی تهران، کودک مبتلا به تومور بدخیم لگن که سابقه چهار مرتبه عمل جراحی ناموفق داشت، پس از انجام یک عمل جراحی ۸ ساعته توسط سید روح‌الله میری و علیرضا ناموری از اساتید جراحی سرطان و دیگر اعضای تیم درمان حاضر در انستیتوکانسر مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)، از این بیماری مهلک نجات یافت.

سید روح الله میری رئیس انستیتوکانسر با روایت نحوه جراحی و بهبودی کودک مبتلا به تومور بدخیم لگن در این مرکز گفت: بیمار پسر شش ساله اهل دشت مغان بود که روز یکشنبه ۱۰ اسفند سال ۱۴۰۴ و در دومین روز از آغاز جنگ، تحت عمل جراحی قرار گرفت.

رئیس انستیتوکانسر افزود: این کودک که پیش از این تحت شیمی درمانی نیز قرار گرفته بود، برای ورود به اتاق عمل بسیار بی تابی می کرد و به همین دلیل اجازه دادیم پدر کودک او را در اتاق عمل همراهی کند. پدر نیز به کودک آرامش می داد و دستش را می بوسید.

میری با اشاره به انجام این عمل جراحی تحت شرایط جنگی گفت: جراحی در شرایطی انجام شد که صداهای مهیب حملات موشکی به گوش می رسید و مایه وحشت و ترس کادر درمان شده بود.

ولی علی رغم همه این سختی ها، تومور بیمار پس از انجام عمل سنگین ۸ ساعته خارج شد.

وی تاکید کرد: در این شرایط سخت همه برای خدمت رسانی به مردم پای کار هستند تا دردی از آنها کم شود. در پایان از خداوند متعال برای ایران و ایرانی، آرزوی آبادی، سربلندی و رفاه دارم.