به گزارش خبرگزاری مهر، در حالی که صدای جنگنده‌ها و انفجارها در اطراف مجتمع بیمارستانی امام خمینی(ره) به گوش می‌رسید، تیم جراحی انستیتو کانسر این مجتمع، با وجود اضطراب و شرایط دشوار جنگی، موفق شدند عمل بسیار سنگین یک کودک ۶ ساله اهل دشت مغان را با موفقیت به پایان برسانند. این کودک پیش از این، چهار بار در مراکز دیگر تحت جراحی قرار گرفته بود که تمامی آن‌ها ناموفق بود.

دکتر سید روح الله میری رئیس بیمارستان انستیتو کانسر مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) در توضیح این خبر می‌گوید: این عمل جراحی در ایام مبارک رمضان و در حین وقوع بمباران‌های اطراف بیمارستان آغاز شد. بیمار ۶ ساله با وضعیت روحی بسیار حساس و پر از اضطراب وارد اتاق عمل شد و در کنار او، تمامی پرسنل اتاق عمل نیز با ابهام و اضطراب بزرگی روبرو بودند؛ ابهامی که ناشی از این پرسش بود که آیا در این شرایط جنگی و با شنیدن صدای جنگنده‌ها و بمب‌ها، انجام یک عمل سنگین و ۷ ساعته، چه نتیجه‌ای خواهد داشت و آیا موفقیت‌آمیز خواهد بود یا خیر.

وی ادامه داد: یکی از تلخ‌ترین و تاثیرگذارترین صحنه‌های این عملیات، حضور پدر بیمار بود. با توجه به سن کم کودک و گریه‌های مداوم او، پدر بیمار تصمیم گرفت برای آرام کردن فرزندش وارد اتاق عمل شود. او لباس اتاق عمل پوشید و در کنار فرزندش حضور یافت. پزشکان پیش از آنکه کودک تحت بیهوشی قرار گیرد، با او صحبت کردند تا آرام شود و در نهایت، کودک در کنار پدرش بیهوش شد؛ صحنه‌ای که طبق روایت پزشکان، بسیار تلخ و دشوار بود، چرا که شاهد بودنِ پدر در لحظه‌ای که ممکن است اتفاق ناگواری برای فرزندش رخ دهد، فشار روانی بسیار سنگینی بر او وارد می‌کرد.

میری افزود: با وجود شنیده شدن مداوم صدای انواع جنگنده‌ها و بمب‌ها از اطراف بیمارستان، تیم متخصص انستیتو کانسر (دانشگاه علوم پزشکی تهران) با رویکردی استوار و با این نگاه که «انگار نه انگار اتفاقی در جریان است»، به انجام عمل خود ادامه دادند تا در نهایت پس از ۷ ساعت، جراحی با موفقیت کامل به پایان رسید

گفتنی است؛ در حال حاضر وضعیت سلامت این کودک بسیار خوب گزارش شده است. مسئولان و کادر درمان ضمن ابراز امیدواری برای سربلندی و پیروزی همیشگی ایران در تار و پود اصلی کشور، از تلاش و فداکاری پزشکان، پرستاران و تمامی پرسنل مجتمع بیمارستانی امام خمینی(ره) که در سخت‌ترین روزهای جنگ، درمان را متوقف نکردند، قدردانی کردند.