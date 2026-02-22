تاکید فرماندار بوشهر بر ایجاد آرامش در بازار و پیشگیری از تخلفات

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مظفری عصر یکشنبه در حاشیه بازدید از بازار اظهار کرد: در ایام پرتقاضای ماه مبارک رمضان و نوروز صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان و جلوگیری از بروز تخلفات صنفی از اولویت‌های اصلی مدیریت شهرستان است و بر همین اساس نظارت‌ها به‌صورت ویژه تشدید شده است.

وی با اشاره به نتایج حاصل از بازرسی‌های انجام‌شده از واحدهای صنفی شیرینی‌فروش، اظهار داشت: از مجموع ۴ واحد صنفی متخلف شناسایی‌شده در جریان اجرای طرح نظارتی، برای ۲ واحد پرونده تعزیراتی تشکیل و برای ۲ واحد دیگر اخطار قانونی با تأکید بر لزوم اصلاح فوری فرآیند عرضه و رعایت دقیق نرخ‌های مصوب صادر شد.

فرماندار بوشهر در ادامه به بازرسی‌های میدانی انجام‌شده از واحدهای صنفی به‌ویژه آش‌فروشی‌ها، افزود: در بازرسی‌های انجام‌شده از واحدهای صنفی آش‌فروش سطح شهر، از مجموع واحدهای مورد بررسی ۴ واحد متخلف شناسایی شد که برای تمامی آن‌ها پرونده تعزیراتی تشکیل و اقدامات قانونی لازم با هدف اصلاح فوری فرآیند عرضه و رعایت نرخ‌های مصوب به عمل آمد.

وی همچنین درخصوص واحدهای صنفی میوه‌فروش تصریح کرد: در جریان بازرسی‌های میدانی انجام‌شده از واحدهای صنفی میوه‌فروش، ۱ واحد متخلف شناسایی شد که برای آن پرونده تعزیراتی تشکیل و اقدامات قانونی لازم با تأکید بر اصلاح فوری فرآیند عرضه و رعایت دقیق نرخ‌ها و استانداردهای مصوب به عمل آمد.

فرماندار بوشهر با تأکید بر رویکرد تنظیم‌گر و پیشگیرانه دستگاه‌های اجرایی، تصریح کرد: هدف اصلی این نظارت‌ها ایجاد آرامش در بازار پیشگیری از تخلفات احتمالی و جلوگیری از تحمیل هزینه‌های غیرمتعارف به شهروندان در ایام پرمصرف است.

نظارت‌ها محدود به ساعات اداری نیست

وی ادامه داد: در این طرح نظارتی، کالاهای اساسی و پرمصرف خانوارها از جمله گوشت مرغ شکر برنج میوه آجیل شیرینی‌ها پوشاک و سایر اقلام مورد نیاز مردم به‌صورت ویژه رصد می‌شود و در بخش خدمات نیز اماکن تفریحی رستوران‌ها واحدهای اقامتی خشکشویی‌ها قالیشویی‌ها و مراکز خدمات دوره‌ای خودروهای سبک و سنگین تحت نظارت قرار دارند.

فرماندار بوشهر با بیان اینکه نظارت‌ها محدود به ساعات اداری نیست، خاطرنشان کرد: تیم‌های بازرسی به‌صورت مستمر و حتی در روزهای تعطیل در سطح بازار حضور دارند و گشت‌های مشترک با مشارکت دستگاه‌هایی نظیر صمت تعزیرات حکومتی جهاد کشاورزی مرکز بهداشت و اتاق اصناف به‌صورت میدانی از مراکز عمده‌فروشی و خرده‌فروشی بازدید می‌کنند.

وی با دعوت از شهروندان برای مشارکت فعال در نظارت بر بازار، گفت: از مردم انتظار داریم در صورت مشاهده هرگونه تخلف از جمله گران‌فروشی کم‌فروشی یا عدم رعایت ضوابط قانونی مراتب را از طریق سامانه ۱۲۴ گزارش دهند تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن رسیدگی لازم انجام شود.