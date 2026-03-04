به گزارش خبرنگار مهر، عباس مشیریان صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران در حاشیه بازدید از یک مرکز خرید در مهدیشهر از اجرای طرح بازرسی و نظارت میدانی بر فروشگاه‌های زنجیره‌ای، بنکداری‌ها و واحدهای عرضه مرغ گرم در این شهرستان خبر داد.

وی با بیان اینکه این اقدامات با هدف حفظ آرامش بازار و اطمینان از دسترسی شهروندان به کالاهای ضروری انجام شده است، افزود: در جریان این بازدیدهای میدانی، تیم‌های بازرسی و کارشناسان جهاد به صورت مستمر از فروشگاه‌های زنجیره‌ای، صنوف عرضه مرغ گرم و سایر واحدهای توزیع کالاهای اساسی بازدید کردند.

مدیر جهاد کشاورزی مهدیشهر ادامه داد: این نظارت، بخشی از برنامه‌های پیشگیرانه برای جلوگیری از هرگونه تخلف در توزیع و قیمت‌گذاری است.

مشیریان با بیان اینکه بر اساس نتایج این بازدیدها، وضعیت موجودی کالاهای اساسی در سطح شهرستان مطلوب ارزیابی شده و هیچ گونه کمبودی در تامین نیازهای مردم وجود ندارد، تاکید کرد: این امر نشان‌دهنده پایداری در زنجیره تأمین و حضور فعالان صنفی در مسیر اجرای قوانین است.

وی افزود: شهروندان می توانند هرگونه شکایت از تخلفات واحدهای عرضه را از طریق شماره تماس۱۲۴ جهت برخورد قانونی با واحد صنفی به اداره تعزیرات حکومتی گزارش دهند.