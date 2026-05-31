۱۰ خرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۴۹

ثبات قیمت‌ها و موجودی مطلوب کالاهای اساسی در مهدیشهر

مهدیشهر- مدیر جهاد کشاورزی مهدیشهر، از ثبات قیمت و موجودی مطلوب کالاهای اساسی در سطح شهرستان خبر داد و گفت: نظارت‌های میدانی با هدف پیشگیری از تخلف و حفظ حقوق مصرف‌کنندگان ادامه دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، عباس مشیریان ظهر یکشنبه در بازرسی میدانی از فروشگاه های زنجیره ای و بنکداری های سطح شهرستان مهدیشهر وضعیت موجودی کالاهای اساسی را مطلوب برشمرد و افزود: روند قیمت گذاری نیز در مهدیشهر پایدار ارزیابی می شود.

وی با تاکید به اینکه دو رویکرد ثبات قیمت و در دسترس بودن کالا از هدف گذاری جهاد کشاورزی مهدیشهر است، ادامه داد: می کوشیم تا با نظارت در بازار این هدف گذاری محقق شود.

مدیر جهاد کشاورزی مهدیشهر وضعیت ذخیره کالاهای اساسی را مطلوب خواند و توضیح داد: هیچ کمبودی برای نیازهای مردم مشاهده نشده است.

مشیریان با تاکید به اینکه نظارت ها تا اطمینان کامل از شرایط آرامش بازار ادامه دار است، اضافه کرد: هدف این بازرسی ها پیشگیری از تخلفات و رعایت حقوق مصرف کنندگان است.

وی اظهار کرد: شهروندان نیز با مشاهده تخلف و ارائه‌ گزارش مربوط به آن می توانند در تحقق اهداف فوق یاری گر جهاد و دستگاه های نظارتی ذی ربط باشند.

