به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، پدرو سانچز، نخست وزیر اسپانیا، روز چهارشنبه بر مخالفت خود با حمله آمریکا و اسرائیل به ایران تأکید کرد.

سانچز افزود: جهان نمی‌تواند مشکلات خود را با درگیری‌ها و بمب‌ها حل کند. موضع دولت اسپانیا را می‌توان در چهار کلمه خلاصه کرد: نه به جنگ؛ این موضع ریاکارانه نیست، بلکه منسجم است.

سانچز با اشاره به تهدیدات تجاری ترامپ گفت: ما قرار نیست صرفاً برای جلوگیری از انتقام‌جویی کسی، در چیزی که برای جهان بد است یا مغایر با ارزش‌ها و منافع ماست، همدست شویم.

سانچز با برجسته کردن اثرات منفی جنگ عراق، از افزایش تروریسم تکفیری گرفته تا افزایش شدید قیمت انرژی، استدلال کرد که پیامدهای این حمله به ایران نیز به همان اندازه مبهم بوده و به نظم بین‌المللی عادلانه‌تری منجر نخواهد شد.

سانچز این سخنان را پس از آن بیان کرد که دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، تهدید کرد که تجارت با مادرید را به دلیل موضع اسپانیا در قبال این درگیری قطع خواهد کرد.

تنش‌ها بین این دو متحد ناتو پس از آن افزایش یافت که سانچز بمباران‌های آمریکا و اسرائیل علیه ایران را بی‌ملاحظه و غیرقانونی خواند و بعداً استفاده هواپیماهای آمریکایی از پایگاه‌های دریایی و هوایی در جنوب اسپانیا برای حمله به تهران را ممنوع کرد.