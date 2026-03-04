به گزارش خبرنگار مهر، این آیین صبح چهارشنبه ۱۳ اسفند ۱۴۰۴ با حضور اقشار مختلف مردم، مسئولان شهرستان و خانواده‌های معظم شهدا در چهارراه انقلاب شهر سراب برگزار شد و حاضران با سردادن شعارهای انقلابی، بر تداوم راه و آرمان‌های انقلاب اسلامی تأکید کردند.

در این مراسم، حجت‌الاسلام سید محمد طباطبایی امام جمعه سراب نیز حضور داشت و شرکت‌کنندگان با ابراز اندوه و تأثر، یاد و خاطره سال‌ها مجاهدت و رهبری ایشان را گرامی داشتند.

مردم سراب در این تجمع، با برپایی آیین عزاداری و قرائت دعا، بار دیگر بر پایبندی خود به ارزش‌های انقلاب اسلامی و تبعیت از مسیر ولایت تأکید کردند.