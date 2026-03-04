به گزارش خبرنگار مهر، در اطلاعیه فرمانداری شهرستان سلسله آمده است:« به اطلاع عموم اهالی شریف شهرستان می‌رساند، متأسفانه شاهد وقوع حادثه‌ای در یکی از محورهای کوهستانی منطقه مهاب بودیم که منجر به شهادت دو نفر از هموطنانمان در داخل یک خودرو بر اثر حمله پهپادی گردید.

در حال حاضر، وضعیت امنیتی و امدادی منطقه کاملاً تحت کنترل نیروهای مسئول است.

از همه شهروندان عزیز تقاضا می‌شود جهت حفظ نظم، تسهیل عملیات امداد و نجات، و به منظور حفظ امنیت خود، قویاً از هرگونه مراجعه و هجوم به محل حادثه خودداری نمایند.

از مردم فهیم شهرستان درخواست می‌شود تا آرامش کامل خود را حفظ کرده و کمال همکاری را با نیروهای نظامی، امنیتی و امدادی حاضر در صحنه مبذول فرمایند.»