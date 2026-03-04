میلاد دوستی، معاون ساخت و توسعه آزادراه‌های شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور، در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح آخرین وضعیت دریافت عوارض آزادراهی، گفت: عوارض‌هایی که به صورت درستی دریافت می‌شد، تا ‌تداوم شرایط فعلی متوقف شده است تا از ایجاد ترافیک و معطلی مسافران جلوگیری شود.

وی افزود: آزادراه تهران - شمال و ساوه - سلفچگان از جمله مهم‌ترین مسیرهایی هستند که به دلیل دریافت عوارض دستی، همواره با ترافیک مواجه می‌شدند، بنابراین گیت‌های دریافت عوارض این مسیرها بسته شده‌اند.

دوستی در پایان خاطرنشان کرد: در آزادراه‌هایی که دریافت عوارض به صورت الکترونیکی انجام می‌شود، دوربین‌های موجود شناسایی خودروها را انجام داده و قبوض صادر می‌کنند، اما برای پرداخت آن‌ها ضرب‌العجلی در نظر گرفته نشده است.