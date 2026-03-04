به گزارش خبرگزاری مهر، مستند «غیررسمی» روایتی از دیدارهای غیررسمی و صمیمی رهبر معظم انقلاب است که شامل تصاویر و ویدئوهایی دیده نشده است.
قسمت جدید مستند «غیررسمی» امشب ۱۳ اسفند ساعت ۲۲ از شبکه سه پخش میشود.
قسمت جدید مستند «غیررسمی» که روایتی از دیدارهای غیررسمی و صمیمی رهبر معظم انقلاب است امشب از شبکه سه پخش میشود.
به گزارش خبرگزاری مهر، مستند «غیررسمی» روایتی از دیدارهای غیررسمی و صمیمی رهبر معظم انقلاب است که شامل تصاویر و ویدئوهایی دیده نشده است.
قسمت جدید مستند «غیررسمی» امشب ۱۳ اسفند ساعت ۲۲ از شبکه سه پخش میشود.
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