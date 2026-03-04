به گزارش خبرگزاری مهر، مستند «غیررسمی» روایتی از دیدارهای غیررسمی و صمیمی رهبر معظم انقلاب است که شامل تصاویر و ویدئوهایی دیده نشده است.

قسمت جدید مستند «غیررسمی» امشب ۱۳ اسفند ساعت ۲۲ از شبکه سه پخش می‌شود.