به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سید ابوالفضل موسوی پور،رئیس پلیس راهور تهران بزرگ گفت: با توجه به اعلام شورای هماهنگی سازمان تبلیغات اسلامی تهران برگزاری مراسم وداع با پیکر مطهر شهید حضرت آیت الله خامنه ای در مصلی بزرگ حضرت امام خمینی (ره) تمهیدات ترافیکی پلیس راهور تهران بزرگ اجرا می شود.

موسوی پور گفت: بر همین اساس ممنوعیت توقف وسایل نقلیه در خیابان های قنبر زاده، بهشتی «حدفاصل قنبرزاده تا پاکستان» خیابان پاکستان و میرعمادبه طور کامل اجرا می شود.

وی افزود: ممنوعیت تردد وسایل نقلیه نیز درخیابان قنبر زاده از رسالت به سمت جنوب، خیابان بهشتی از تقاطع مفتح به سمت غرب و خیابان پاکستان نیز اجرا می شود.

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ گفت : محل های پیش بینی شده جهت پارک خودروهای شخصی مراجعه کنندگان در پارکینگ چهل سرا در ضلع جنوب خیابان مطهری و در شمال بزرگراه رسالت «به صورت مورب» در غرب بزرگراه مدرس در هردو مسیر «به صورت مورب» خیابان‌های: قائم مقام فراهانی، میرزای شیرازی و خیابان ولیعصر (عج) و در شرق مصلی، خیابان های شریعتی، سهروردی ، مفتح، عشقیار، خرمشهر، هویره، صابونچی و «تمام محورهای عمود بر خیابان شهید قنبرزاده» و در جنوب خیابان علی اکبری است.

موسوی پور ادامه داد: شهروندانی که از شهرهای جنوب غربی از طریق اتوبان قم یا جاده قدیم به سمت مصلی بزرگ تهران حرکت می کنند، می‌توانند به پارکینگ های اطراف حرم مطهر امام خمینی (ره) و پارکینگ های بهشت زهرا (س) به جهت پارک خودرو مراجعه کرده و از طریق «مترو حرم مطهر و مترو شاهد» به سمت مصلی بزرگ تهران حرکت کنند.

وی تصریح کرد: مراجعه کنندگان از غرب به سمت مصلی بزرگ، در اطراف میدان صادقیه، بزرگراه جناح و اشرفی اصفهانی نسبت به پارک خودرو خود اقدام کرده و از مترو صادقیه استفاده کنند.

موسوی پور افزود:مراجعه کنندگان از شرق و شمال شرق به سمت مصلی بزرگ تهران، در بزرگراه دوران نسبت به پارک خودرو خود اقدام کرده و از «مترو کلاهدوز و پیروزی» جهت تردد استفاده کنند.

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ اظهار کرد: مراجعه کنندگان از ورامین و شهر ری به سمت مصلی بزرگ تهران، در اطراف میدان فرمانداری و خیابان های اطراف مترو جوانمرد قصاب نسبت به پارک خودرو خود اقدام کرده و از مترو «جوانمرد قصاب در خیابان دستواره» استفاده کنند.

موسوی پور به شهروندان تهرانی و مراجعه کنندگان در مراسم تاکید کرد: تا جایی که امکان دارد از وسایل حمل و نقل عمومی بویژه (اتوبوس، تاکسی و مترو) استفاده کنند.

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ در توصیه های پایانی خود اضافه کرد: در محور های شمالی بزرگراه شهید سلیمانی هردو مسیر «به سمت غرب و شرق» امکان پارک مورب خودرو ها فراهم شده است بجز ضلع جنوبی در مسیر غرب به شرق «محدوده مترو» که امکان پارک وجود ندارد.

وی ادامه داد: اما در بخش غربی، بزرگراه شهید مدرس از میدان هفت تیر تا پل شهید حقانی «به سمت شمال و جنوب» امکان پارک وجود دارد بجز سرجناغی ها و رمپ ها که ممکن است باعث انسداد معبر گردد و در مسیر برگشت و خروج مشکل ایجاد شود.

وی ادامه داد: همکاران من به جهت چینش خودروها ی مراجعه کنندگان در محل حضور دارند و توسط شهرداری تهران تبلیغات‌ محیطی در این بخش اطلاع رسانی می شود.