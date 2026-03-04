مرتضی سیمیاری در گفت‌وگو با مهر با اشاره به ابعاد مختلف عملیات «وعده صادق»، این درگیری را بخشی از یک سناریوی از پیش طراحی‌شده از سوی آنچه «ناتوی اطلاعاتی غربی» خواند، متشکل از آمریکا و رژیم صهیونیستی دانست.

وی با بیان اینکه در طراحی این جنگ قرار بود ابتدا رژیم صهیونیستی حمله را آغاز کند و سپس آمریکا با ایجاد چتر حمایتی و لجستیکی وارد عمل شود، اظهار داشت: هدف اصلی این سناریو ضربه به ساختار موشکی ایران، تأثیرگذاری بر روند مذاکرات و ایجاد بی‌ثباتی داخلی بوده است.

وی افزود: تحولات میدانی نه‌تنها این اهداف را محقق نکرد بلکه نتایجی معکوس به همراه داشت و انسجام داخلی را تقویت کرد.

این تحلیلگر مسائل بین‌الملل با اشاره به روند افزایشی و پلکانی عملیات، گفت: دامنه پاسخ ایران به‌صورت گسترده طراحی شده و مراکز و پایگاه‌های مختلف دشمن را دربر گرفته است.

سیمیاری این روند را نشانه تحقق راهبرد منطقه‌ای ایران در پاسخ به حملات عنوان کرد.

وی همچنین با اشاره به فشارهای واردشده بر جبهه داخلی رژیم صهیونیستی، از کاهش ذخایر برخی سامانه‌های پدافندی آمریکا سخن گفت و تصریح کرد: برخی کشورهای میزبان پایگاه‌های آمریکایی نسبت به نحوه حمایت‌های دفاعی واشنگتن معترض هستند.

وی ادامه داد: روند اعلام تلفات نیروهای آمریکایی به‌صورت محدود و مدیریت‌شده انجام می‌شود و نهادهایی مانند شاباک و سیا در کنترل فضای رسانه‌ای نقش دارند.

به گفته او، در جریان این عملیات برخی پایگاه‌ها و منافع آمریکا در منطقه آسیب‌های جدی دیده‌اند و بازسازی آن‌ها هزینه‌های سنگینی در پی خواهد داشت؛ موضوعی که به اعتقاد وی با راهبرد اعلامی دونالد ترامپ مبنی بر پرهیز از جنگ‌های پرهزینه در تضاد است.

وی همچنین با اشاره به آنچه «اخلاق در جنگ» توصیف کرد، افزود: ایران در مراحل پیشین تلاش داشته اهداف نظامی را در اولویت قرار دهد، اما با توجه به حملات انجام‌شده علیه مراکز غیرنظامی، امکان تغییر در سطح پاسخ وجود دارد.

سیمیاری در پایان تأکید کرد ایران در این تقابل تنها نیست و برخی کشورها رویکردی همسو یا نزدیک به مواضع تهران دارند.

وی افزود: راهبرد ایران به‌گونه‌ای طراحی خواهد شد که ضمن ایجاد بازدارندگی مؤثر، مانع از تکرار چنین درگیری‌هایی در آینده شود.