به گزارش خبرنگار مهر، تنها ۵ روز از تجاوز آشکار آمریکا و اسرائیل به خاک ایران می‌گذرد و «قیمت‌های سرسام‌آور انرژی» کابوس این روزهای اروپا و آمریکا شده است.

اختلال چند روزه در تنگه هرمز و آینده مبهم تنش‌ها در این منطقه، قیمت گاز در اروپا را تا ۵۰ درصد افزایش داده و حتی کشورهای آسیایی چون هند را نگران کرده است، به‌طوری که تأمین گاز صنایع در این کشور محدود و سهمیه‌بندی شده است.

همچنین، قیمت جهانی نفت برنت به محدوده ۸۵ دلار و نفت WTI به محدوده ۷۷ دلاری رسیده و قیمت بنزین در آمریکا از مرز ۳ دلار در هر گالن فراتر رفته است. طبق اعلام رویترز، این افزایش قیمت بنزین که یک نقطه فشار سیاسی کلیدی برای ترامپ است، اولین عبور از مرز ۳ دلار از ماه نوامبر محسوب می‌شود.

الجزیره نیز گزارش داد که جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران در حال مختل کردن زنجیره تأمین جهانی است؛ به‌طوری که کشتیرانی در تنگه حیاتی هرمز متوقف شده و پروازهای حامل محموله‌های هوایی نیز به دلیل بسته شدن حریم هوایی خاورمیانه متوقف شده‌اند.

بر اساس برآوردهای شرکت تحقیقاتی کلارکسون، حدود ۳۲۰۰ کشتی (حدود ۴ درصد از تناژ کشتی‌های جهانی) در خلیج فارس متوقف شده‌اند. با توجه به اینکه تنگه هرمز روزانه یک پنجم نفت جهان را عبور می‌دهد، پیش‌بینی می‌شود در صورت ادامه اختلال، قیمت نفت به ۱۰۰ دلار رسیده و نرخ گاز و بنزین افزایش یابد؛ افزایشی که توان تحمل تورم ناشی از آن برای اقتصاد اروپا و آمریکا وجود ندارد.