هشدار وزیر انرژی آمریکا درباره تداوم قیمت بالای بنزین

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از سیانان، کریس رایت، وزیر انرژی ایالات متحده، در مصاحبه با این شبکه اذعان کرد که قیمت بنزین ممکن است تا سال ۲۰۲۷ میلادی بالا باقی بماند و به زیر ۳ دلار در هر گالن نرسد.
رایت در پاسخ به سؤالی درباره زمان بازگشت قیمت بنزین به محدوده پیش از جنگ با ایران گفت: «نمیدانم؛ این اتفاق ممکن است اواخر امسال بیفتد یا شاید تا سال آینده رخ ندهد.» وی در عین حال ابراز اطمینان کرد که قیمتها احتمالاً به اوج خود رسیدهاند و با حل درگیریها، روند نزولی آغاز خواهد شد.
افزایش ۳۴ درصدی قیمت بنزین
وزیر انرژی آمریکا افزایش قیمتها را مستقیماً به بسته شدن تنگه هرمز و اختلال در جریان انرژی جهانی مرتبط دانست. تنگه هرمز که حدود یکپنجم نفت جهان از آن عبور میکند، در پی حمله به ایران عملاً مسدود شده است. طبق گزارش انجمن خودروی آمریکا (AAA)، میانگین قیمت بنزین معمولی در تاریخ ۱۹ آوریل به ۴.۰۵ دلار در هر گالن رسیده است؛ این در حالی است که پیش از شروع جنگ در فوریه ۲۰۲۶، قیمت بنزین حدود ۲.۹۰ دلار بود که نشاندهنده جهشی ۳۴ درصدی در این بخش است.
تناقض در اظهارنظر مقامات آمریکایی
این اظهارات نشاندهنده تغییر موضع محسوس رایت نسبت به گفتههای قبلی اوست. وی در تاریخ ۸ مارس (حدود ۶ هفته پیش) به CNN گفته بود که در بدترین حالت، افزایش قیمتها «مسئله چند هفته است، نه چند ماه». این در حالی است که اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا نیز هفته گذشته پیشبینی کرده بود که قیمت بنزین تا تابستان ۲۰۲۶ به سطح ۳ دلار کاهش مییابد.
این اظهارات با نزدیک شدن به انتخابات میاندورهای نوامبر ۲۰۲۶، فشار سیاسی بر حزب جمهوریخواه را افزایش میدهد؛ چرا که هزینههای انرژی همواره یکی از نگرانیهای اصلی رأیدهندگان آمریکایی محسوب میشود.
