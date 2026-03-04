به گزارش خبرنگار مهر، پیکر مطهر شهید «سمانه رستمی»، از شهدای مردمی حملات موشکی جنایتکاران آمریکایی ـ صهیونیستی به ایران اسلامی، روز چهارشنبه با حضور اقشار مختلف مردم، فرماندار، امام‌جمعه و جمعی از مسئولان شهرستان بهارستان تشییع شد.

پس از اقامه نماز بر پیکر این شهیده والامقام، مراسم خاک‌سپاری در گلزار شهدای امامزاده باقر(ع) شهرستان بهارستان برگزار و پیکر مطهر وی در خانه ابدی آرام گرفت.

شهیده سمانه رستمی، از ساکنان شهر گلستان شهرستان بهارستان، بر اثر اصابت موشک تروریست‌های جنایتکار آمریکایی ـ صهیونیستی به مراکز مسکونی و تجاری شهر تهران، به درجه رفیع شهادت نائل آمد و به عنوان نخستین شهیده شهرستان بهارستان شناخته می‌شود.

*عکس تزئینی است.