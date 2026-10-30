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۸ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۰۵

صادرات کالا از مرز شلمچه روان است

صادرات کالا از مرز شلمچه روان است

اهواز- سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان از روان بودن روند صادرات کالا از پایانه مرزی شلمچه خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا عبیات ظهر امروز جمعه در گفتگویی رسانه‌ای با اشاره به آخرین وضعیت مبادلات تجاری در پایانه مرزی شلمچه اظهار کرد: پس از بروز وقفه‌های مقطعی در روند مبادلات، با پیگیری‌های صورت‌گرفته، تعامل و هماهنگی با طرف عراقی و تقویت همکاری میان دستگاه‌های اجرایی و نهادهای مسئول، روند صادرات کالا از این پایانه مرزی به وضعیت روان بازگشته است.

وی با تأکید بر ضرورت حفظ ثبات در جریان مبادلات تجاری افزود: استمرار صادرات و جلوگیری از ایجاد اختلال در فعالیت‌های تجار و صادرکنندگان از اولویت‌های مدیریت اقتصادی استان است و در این راستا، تسهیل فرایندهای صادراتی و رفع موانع احتمالی با جدیت دنبال می‌شود.

سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان تصریح کرد: کارگروه توسعه صادرات غیرنفتی استان با همکاری دستگاه‌های اجرایی و نهادهای ذی‌ربط، موضوع تسهیل و پشتیبانی از فعالیت‌های صادراتی را در دستور کار دارد و هماهنگی‌های لازم برای تداوم روان مبادلات در پایانه مرزی شلمچه در حال انجام است.

عبیات بر ضرورت استمرار تعاملات مرزی و همکاری با طرف عراقی تأکید کرد و گفت: هدف، ایجاد اطمینان و ثبات در فرایند صادرات، حمایت از فعالان اقتصادی و فراهم‌کردن شرایط مناسب برای تداوم مبادلات تجاری از مرز شلمچه است.

کد مطلب 6994223

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